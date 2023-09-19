العثور على "المكون المفقود" للألماس الوردي، يفتح الأبواب أمام اكتشافات جديدة

توصل العلماء إلى اكتشاف رائد يسلط الضوء على أصول الألماس الوردي، وهو أحد أغلى الأحجار الكريمة وأكثرها طلبًا في العالم. تم اكتشاف غالبية الماس الوردي في منجم أرجيل المغلق الآن في شمال غرب أستراليا، لكن الأسباب الكامنة وراء وفرة هذه الأحجار الكريمة ظلت غامضة.

وفي دراسة نشرت في مجلة Nature Communications، كشف فريق من الباحثين الأستراليين أن الألماس الوردي تشكل نتيجة تفكك أول قارة عملاقة منذ حوالي 1.3 مليار سنة. أدى هذا الحدث إلى ظهور الماس على سطح الأرض، مما جعله في متناول البشر.

وأوضح المؤلف الرئيسي للدراسة، هوغو أولييروك من جامعة كيرتن، أن تكوين الماس الوردي يتطلب ثلاثة مكونات. الأول هو الكربون، ولكن ليس أي كربون، إذ يجب أن يكون موجودًا في أعماق الأرض، على عمق أقل من 150 كيلومترًا. العنصر الثاني هو مقدار الضغط المناسب للتأثير على نقاء الماس، وتحويله من اللون الشفاف إلى اللون الوردي. وأخيرًا، العنصر المفقود هو حدث بركاني دفع الماس إلى سطح الأرض.

وباستخدام ليزر أرق من شعرة الإنسان، قام الباحثون بفحص البلورات في عينة من صخور أرجيل، وحددوا أن الماس ظهر قبل 1.3 مليار سنة، أي بعد 100 مليون سنة مما كان يعتقد سابقا. يتماشى هذا الجدول الزمني مع تفكك القارة العملاقة، المعروفة باسم نونا أو كولومبيا، والذي حدث منذ حوالي 1.8 مليار سنة.

خلال هذه الفترة من الاصطدامات المدمرة للأرض، أدى الضغط الهائل إلى ثني اللون داخل الماس، مما منحه لونه الوردي. عندما بدأت نونا في التفكك، قامت بتنشيط "الندبة" الناتجة عن هذه الاصطدامات، مما تسبب في انطلاق الصهارة من خلال الندبة القديمة وجلب الماس معها.

على الرغم من إغلاق منجم أرجيل، فإن هذا الفهم الجديد لعملية تكوين الماس الوردي يمكن أن يساعد في الجهود المستقبلية لتحديد أماكن الأحجار الكريمة المماثلة. إن المناطق القريبة من حواف القارات، مثل كندا وروسيا وجنوب أفريقيا وأستراليا، والتي تأثرت أيضًا بتفكك نونا، لديها القدرة على أن تصبح "جنة الماس الوردي" الجديدة.

وبينما من المتوقع أن تستمر قيمة الماس الوردي في الارتفاع مع انخفاض العرض، فإن العثور على المزيد من هذه الأحجار الكريمة النادرة لن يكون مهمة سهلة أو سريعة. ومع ذلك، فإن هذا الاكتشاف يمهد الطريق لمواصلة الاستكشاف وإمكانية اكتشاف المزيد من الماس الوردي المذهل.

المصدر: اتصالات الطبيعة.