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العثور على حفرية عنكبوت الباب المسحور العملاقة القديمة في أستراليا

Byفيكي ستافروبولو

سبتمبر 28، 2023
العثور على حفرية عنكبوت الباب المسحور العملاقة القديمة في أستراليا

حقق العلماء اكتشافًا مهمًا في أستراليا، حيث اكتشفوا عنكبوت الباب المسحور العملاق المتحجر في نيو ساوث ويلز. وهذه هي العينة الرابعة من نوعها التي يتم العثور عليها في البلاد. وعاش العنكبوت، المسمى Megamonodontium mccluskyi، خلال فترة الميوسين، منذ حوالي 11 إلى 16 مليون سنة. يعد هذا الاكتشاف مهمًا لأنه تم العثور على أربع حفريات عنكبوت فقط في أستراليا، مما جعل من الصعب على العلماء فهم التاريخ التطوري لهذه المخلوقات. ومن خلال دراسة الحفرية، يمكن للباحثين الحصول على رؤى حول انقراض العناكب وفهم الماضي بشكل أفضل.

كان من الممكن أن يكون عنكبوت الباب المسحور العملاق مقيمًا في ما يُعرف الآن بمنطقة الأراضي العشبية المعروفة باسم McGraths Flat، ولكنه كان في السابق غابة مطيرة مورقة. إن اكتشاف هذه الحفرية العنكبوتية، إلى جانب الحفريات الأخرى للنباتات، وعناكب الباب المسحور، والزيز العملاق، والدبابير، يسمح للعلماء بمعرفة المزيد عن المناخ الماضي لأستراليا. تشير حقيقة العثور عليه في طبقة من رواسب الغابات المطيرة إلى أن المنطقة كانت ذات يوم أكثر رطوبة مما هي عليه اليوم. يمكن أن تساعد هذه المعلومات الباحثين على فهم كيف أثر المناخ المتغير بالفعل على النظم البيئية في البلاد وكيف يمكن أن يستمر في التأثير عليها.

ويبلغ حجم العنكبوت المتحجر أكبر بخمس مرات من أقاربه المعاصرين، ويبلغ طول جسمه 23.31 ملم. ومن خلال المجهر الإلكتروني الماسح، تمكن العلماء من فحص التفاصيل الدقيقة لتشريح العنكبوت، مثل مخالبه وشعيراته. هذه التفاصيل سمحت لهم بوضعه بثقة بالقرب من Monodontium الحديث، أو عنكبوت الباب المسحور. ومع ذلك، فقد انقرضت هذه الأنواع منذ ذلك الحين في البر الرئيسي لأستراليا ولا توجد إلا في الغابات الرطبة من سنغافورة إلى بابوا غينيا الجديدة.

يوفر هذا الاكتشاف المهم معلومات جديدة حول التاريخ التطوري وانقراض العناكب في أستراليا. كما يلقي الضوء على المناخ الماضي للبلاد وكيف تغير على مدى ملايين السنين. ونشرت النتائج في مجلة علم الحيوان التابعة لجمعية لينيان.

المصدر: ماثيو آر ماكوري، مايكل فريز، روبرت رافين، "أنواع مختلفة من عنكبوت الباب المسحور الحديث."

By فيكي ستافروبولو

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