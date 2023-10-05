اكتشاف أحفورة عنكبوت الباب المسحور العملاقة القديمة في أستراليا

اكتشف العلماء عنكبوت الباب المسحور العملاق المتحجر في نيو ساوث ويلز بأستراليا، وهو ما يمثل العينة الرابعة فقط من نوعها الموجودة في البلاد. وعاش العنكبوت، المسمى "Megamonodontium mccluskyi"، في فترة الميوسين منذ حوالي 11 إلى 16 مليون سنة، وكان يتجول ويصطاد في منطقة الغابات المطيرة المحيطة. ويلقي اكتشاف أحفورة العنكبوت الضوء على التاريخ التطوري وانقراض العناكب في أستراليا.

تم العثور على العنكبوت المتحجر بين حفريات الميوسين الأخرى التي تم اكتشافها في المنطقة. سمحت طبيعة الحفريات المحفوظة جيدًا للعلماء بدراسة التفاصيل الدقيقة لهياكل جسم العنكبوت، مما يكشف عن أوجه التشابه مع Monodontium الحديث، أو عنكبوت الباب المسحور. ومع ذلك، كان العنكبوت القديم أكبر بحوالي خمس مرات من أقاربه في العصر الحديث.

يوفر اكتشاف العنكبوت القديم أيضًا نظرة ثاقبة لمناخ أستراليا الماضي. تشير حقيقة العثور على أحفورة العنكبوت في طبقة من رواسب الغابات المطيرة إلى أن المنطقة كانت ذات يوم أكثر رطوبة مما هي عليه اليوم. يمكن أن تساعد هذه المعلومات العلماء على فهم كيفية تأثير ارتفاع درجة حرارة المناخ على الحيوانات في البلاد في الماضي وربما في المستقبل.

يعد هذا النوع من العناكب، الذي ينتمي إلى عائلة Barychelidae، أول حفرية من نوعها يتم العثور عليها في جميع أنحاء العالم. قد تكون ندرة عناكب الباب المسحور المتحجرة بسبب عادتها في قضاء معظم وقتها داخل الجحور، والتي لا تساعد على التحجر.

ونشرت نتائج هذا الاكتشاف في مجلة علم الحيوان التابعة لجمعية لينيان.

مصادر:

ماثيو آر ماكوري، مايكل فريز، روبرت رافين (مجلة علم الحيوان لجمعية لينيان)

روبرت رافين (متحف كوينزلاند)