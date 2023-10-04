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العثور على حفرية عنكبوت الباب المسحور العملاقة القديمة في أستراليا

Byفيكي ستافروبولو

أكتوبر 4، 2023
العثور على حفرية عنكبوت الباب المسحور العملاقة القديمة في أستراليا

تم اكتشاف عنكبوت الباب المسحور العملاق المتحجر في نيو ساوث ويلز، مما يجعله العينة الرابعة من نوعها التي يتم العثور عليها في أستراليا. يُطلق على العنكبوت اسم "Megamonodontium mccluskyi"، ومن المحتمل أنه كان يسكن المناطق المحيطة، والتي كانت ذات يوم غابات مطيرة مورقة. يلقي اكتشاف هذا النوع الضوء على التاريخ التطوري للعناكب ويسد فجوة في فهمنا للماضي.

عاش العنكبوت خلال فترة الميوسين، منذ حوالي 11-16 مليون سنة. يمكن العثور على أقرب أقربائها الأحياء اليوم في الغابات الرطبة في سنغافورة وبابوا غينيا الجديدة. يشير هذا إلى أن مجموعة العناكب كانت تسكن بيئات مماثلة في البر الرئيسي لأستراليا، لكنها انقرضت عندما أصبحت البلاد أكثر جفافًا.

تم العثور على الحفرية بين حفريات أخرى من العصر الميوسيني، وكان بعضها محفوظًا جيدًا لدرجة أن الهياكل التحت خلوية كانت مرئية. وتمكن العلماء من دراسة التفاصيل الدقيقة لجسم العنكبوت باستخدام المجهر الإلكتروني الماسح. تشبه الحفرية إلى حد كبير Monodontium الحديث، أو عنكبوت الباب المسحور، ولكنها أكبر بخمس مرات. يبلغ طول جسم Megamonodontium mccluskyi 23.31 ملم.

يوفر اكتشاف هذا العنكبوت القديم أيضًا نظرة ثاقبة للظروف المناخية الماضية في أستراليا. تشير حقيقة العثور عليه في طبقة من رواسب الغابات المطيرة إلى أن المنطقة كانت ذات يوم أكثر رطوبة مما هي عليه اليوم. يمكن أن تساعد هذه المعلومات العلماء على فهم أفضل لكيفية تأثير ارتفاع درجة حرارة المناخ على التنوع البيولوجي في البلاد في الماضي وكيف يمكن أن يستمر ذلك في المستقبل.

إن عنكبوت الباب المسحور المتحجر ليس فقط الأكبر من نوعه الموجود في أستراليا، ولكنه أيضًا أول حفرية لعائلة Barychelidae التي يتم العثور عليها في جميع أنحاء العالم. عناكب الباب المسحور ذات الأقدام الفرشاة، مثل هذه الأنواع القديمة، لا يتم العثور عليها عادةً كحفريات لأنها تقضي معظم وقتها داخل الجحور، والتي لا تساعد على التحجر.

تم نشر هذا الاكتشاف المهم في مجلة علم الحيوان التابعة لجمعية لينيان، مما ساهم في فهمنا للنظام البيئي القديم في أستراليا والتاريخ التطوري للعناكب.

المصدر: ماثيو آر ماكوري، مايكل فريز، روبرت رافين

By فيكي ستافروبولو

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