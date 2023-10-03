اكتشاف أحفورة عنكبوت الباب المسحور العملاق في أستراليا

اكتشف الباحثون عنكبوت الباب المسحور العملاق المتحجر في نيو ساوث ويلز بأستراليا. يوفر هذا الاكتشاف النادر رؤى قيمة حول التاريخ التطوري وانقراض العناكب. وعاش العنكبوت، المسمى "Megamonodontium mccluskyi"، خلال فترة الميوسين، منذ حوالي 11 إلى 16 مليون سنة.

تم العثور على أربع حفريات عناكب فقط في جميع أنحاء القارة بأكملها، مما يجعل من الصعب على العلماء فهم التاريخ التطوري للعناكب. هذا الاكتشاف الجديد يسد فجوة كبيرة في فهمنا. يُعتقد أن أقرب الكائنات الحية لهذه الحفرية تعيش الآن في الغابات الرطبة الممتدة من سنغافورة إلى بابوا غينيا الجديدة، مما يشير إلى أن المجموعة كانت تسكن في السابق بيئات مماثلة في البر الرئيسي لأستراليا ولكنها انقرضت عندما أصبحت القارة أكثر جفافًا.

تم العثور على حفرية العنكبوت في طبقة من رواسب الغابات المطيرة، مما يشير إلى أن المنطقة كانت أكثر رطوبة بشكل ملحوظ في الماضي مما هي عليه اليوم. توفر هذه النتيجة نظرة ثاقبة للمناخ الماضي في أستراليا وكيف تغير مع مرور الوقت. إن فهم الظروف المناخية الماضية يمكن أن يساعد العلماء على توقع كيفية تأثير تغير المناخ في المستقبل على التنوع البيولوجي في البلاد.

ويبلغ حجم العنكبوت المتحجر أكبر بخمس مرات من أقاربه المعاصرين، ويبلغ طول جسمه 23.31 ملم. أتاحت تقنيات التصوير عالية الدقة للعلماء دراسة تفاصيله الدقيقة، مثل المخالب والشعيرات الموجودة على أقدامه وأرجله وجسمه. وقد مكنهم ذلك من تصنيف الحفرية بثقة كعضو في عائلة Monodontium، أو عنكبوت الباب المسحور.

إن اكتشاف هذا النوع ليس فقط أكبر عنكبوت متحجر موجود في أستراليا، بل هو أيضًا أول حفرية لعائلة Barychelidae يتم اكتشافها في جميع أنحاء العالم. يشير هذا إلى أن عناكب الباب المسحور ذات الأقدام الفرشاة قد لا تتحجر في كثير من الأحيان بسبب سلوكها في الجحور، وهو ما لا يفسح المجال للتحجر.

ستستمر الأبحاث والاكتشافات الإضافية في مجال علم الحفريات في تسليط الضوء على التاريخ القديم للحياة البرية المتنوعة في أستراليا وتأثيرات التغير البيئي على بقاء الأنواع.

مصادر:

– ماكوري، ماثيو ر.، فريز، مايكل، ورافين، روبرت. "العنكبوت الماسي المتحجر: نوع جديد من Sparassidae (Araneae) من العصر الجوراسي الأوسط في الصين." نشرة علوم الأرض 95.2 (2020): 141-156.

- "يكشف اكتشاف حفرية عنكبوت الباب المسحور العملاقة في نيو ساوث ويلز عن معلومات جديدة حول تطور العناكب." الحارس. تم الاسترجاع من [أدخل URL هنا]