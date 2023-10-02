اكتشاف أحفورة عنكبوت الباب المسحور العملاقة القديمة في أستراليا

اكتشف علماء في أستراليا عنكبوت الباب المسحور العملاق المتحجر في نيو ساوث ويلز، وهو ما يمثل العينة الرابعة المعروفة من نوعها في البلاد. عاش العنكبوت القديم، المسمى Megamonodontium mccluskyi، خلال فترة الميوسين منذ حوالي 11 إلى 16 مليون سنة. هذه النتيجة مهمة لأن حفريات العنكبوت في أستراليا نادرة، مما يجعل من الصعب على العلماء فهم تاريخها التطوري.

يوفر اكتشاف هذه الحفرية العنكبوتية رؤى جديدة للمناخ الماضي في أستراليا. تشير حقيقة العثور عليه في طبقة من رواسب الغابات المطيرة إلى أن المنطقة كانت ذات يوم أكثر رطوبة مما هي عليه الآن. يمكن أن تساعد هذه المعلومات العلماء على فهم أفضل لكيفية تأثير ارتفاع درجة حرارة المناخ بالفعل على النظم البيئية في أستراليا وكيف يمكن أن يستمر في تغييرها في المستقبل.

ويُعتقد أن العنكبوت المتحجر ينتمي إلى العنكبوت الحديث Monodontium، أو عنكبوت الباب المسحور، ولكنه أكبر حجمًا بكثير. يبلغ طول جسمه 23.31 ملم، أي أكثر من بوصة واحدة. ويقيم أقرب الأقارب الأحياء لهذا العنكبوت القديم الآن في الغابات الرطبة الممتدة من سنغافورة إلى بابوا غينيا الجديدة، مما يشير إلى أن هذه العناكب كانت تشغل بيئات مماثلة في البر الرئيسي لأستراليا قبل أن تنقرض عندما أصبحت البلاد أكثر جفافاً.

تم اكتشاف العنكبوت المتحجر بين حفريات أخرى من العصر الميوسيني، وكان بعضها محفوظًا بشكل جيد للغاية، مما سمح للعلماء بدراسة التفاصيل الدقيقة للمخالب والشعيرات والأرجل والجسم الرئيسي للعنكبوت. وقد ساعد هذا المستوى من التفاصيل الباحثين على تصنيف الحفرية بثقة على أنها تنتمي إلى عائلة Barychelidae، وهي مجموعة لم يتم العثور عليها من قبل في شكل أحفوري في أي مكان آخر في العالم.

بشكل عام، يقدم هذا الاكتشاف رؤى قيمة حول التاريخ التطوري للعناكب في أستراليا ويساهم في فهمنا للمناخات الماضية والتغيرات البيئية في المنطقة.

مصادر:

- ماثيو آر ماكوري، مايكل فريز، روبرت رافين. "أنواع مختلفة من عنكبوت الباب المسحور الحديث." مجلة علم الحيوان لجمعية لينيان.

– عالم العناكب روبرت رافين من متحف كوينزلاند.