العثور على أحفورة عنكبوت الباب المسحور في عصور ما قبل التاريخ في أستراليا

اكتشف العلماء عنكبوت الباب المسحور العملاق المتحجر في نيو ساوث ويلز بأستراليا. وهذا الاكتشاف النادر هو العينة الرابعة من نوعها التي يتم العثور عليها في البلاد. وعاش العنكبوت، المسمى "Megamonodontium mccluskyi"، خلال فترة الميوسين منذ حوالي 11 إلى 16 مليون سنة. ومن المحتمل أنه كان يتجول ويصطاد في المناطق المحيطة، والتي كانت ذات يوم غابات مطيرة مورقة.

يعد اكتشاف هذه الحفرية العنكبوتية أمرًا مهمًا لأنه يلقي الضوء على التاريخ التطوري وانقراض العناكب في أستراليا. يوضح عالم الحفريات ماثيو ماكاري أنه تم العثور على أربع حفريات عنكبوت فقط في القارة بأكملها، مما يجعل من الصعب على العلماء فهم ماضيهم التطوري. ومن خلال دراسة هذه الحفرية الجديدة، اكتسب الباحثون رؤى قيمة حول انقراض العناكب وسد فجوة في فهمنا للماضي.

توفر النتائج أيضًا معلومات حول المناخ السابق لأستراليا. تشير حقيقة العثور على أحفورة العنكبوت في طبقة من رواسب الغابات المطيرة إلى أن المنطقة كانت ذات يوم أكثر رطوبة مما هي عليه اليوم. يمكن أن يساعد هذا الاكتشاف العلماء على فهم كيف أثر المناخ الدافئ بالفعل على النظم البيئية في البلاد وكيف يمكن أن يستمر في تغييرها في المستقبل.

العنكبوت المتحجر يشبه العنكبوت الحديث Monodontium، أو عنكبوت الباب المسحور، لكنه أكبر بخمس مرات. يبلغ طول جسمه 23.31 ملم، أي ما يزيد قليلاً عن بوصة واحدة. إن الكشف عن هذا النوع ليس جديرًا بالملاحظة فقط نظرًا لحجمه، ولكنه أيضًا أول حفرية لعائلة Barychelidae يتم العثور عليها في جميع أنحاء العالم. يشير عالم العنكبوتيات روبرت رافين إلى أن عناكب الباب المسحور ذات الأقدام الفرشاة، مثل Megamonodontium mccluskyi، قد لا يتم العثور عليها بشكل شائع كحفريات لأنها تقضي معظم وقتها داخل الجحور، والتي لا تساعد على التحجر.

تم نشر هذا الاكتشاف الرائد في مجلة علم الحيوان التابعة لجمعية لينيان، مما ساهم في تنامي المعرفة حول النباتات والحيوانات في أستراليا في عصور ما قبل التاريخ.

المصدر

– ماثيو آر ماكوري، مايكل فريز، روبرت رافين، أنواع مختلفة من عنكبوت الباب المسحور الحديث، مجلة علم الحيوان لجمعية لينيان