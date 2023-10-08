حزام كويبر: لغز أعمق مما كان يعتقد سابقا

أثبت حزام كويبر، وهو عبارة عن حلقة من الأجسام الجليدية والكواكب القزمة التي تحيط بنظامنا الشمسي، أنه لغز أكبر مما اعتقده العلماء في البداية. كشفت الأبحاث الحديثة عن أدلة على وجود عشرات الأجسام الكبيرة تقع خلف الحافة الخارجية للحزام، مما يشير إلى أن حدودها تمتد إلى أبعد بكثير مما كان مقدرا سابقا. في حين أن الفهم الحالي هو أن حزام كويبر يصل إلى ما يقرب من 50 وحدة فلكية (AU) من مركز النظام الشمسي، فإن هذه الدراسة الجديدة تفترض وجود أجسام حتى أبعد من 60 وحدة فلكية.

أحد التفسيرات المحتملة لهذه الأجسام "المحيرة" هو وجود حزام ثانٍ يقع خلف حزام كويبر. يقع هذا الحزام الافتراضي في منطقة غير مستكشفة نسبيًا من نظامنا الشمسي البعيد. أصبح اكتشاف هذه الأجسام ممكنًا بفضل مركبة الفضاء نيو هورايزنز التابعة لناسا، والتي تم إطلاقها في عام 2006، والتي قدمت بيانات قيمة حول تكوين حزام كويبر خلال مهمتها إلى بلوتو.

على الرغم من بعدها عن الشمس بأكثر من 57 وحدة فلكية، تواصل نيو هورايزونز اكتشاف جزيئات الغبار، مما يشير إلى حدوث تصادمات مستمرة بين الأجسام القريبة. يشير هذا إلى احتمال وجود كمية كبيرة من المواد غير المكتشفة في حزام كويبر. ومن خلال تحليل مئات الصور التي التقطها تلسكوب سوبارو، تمكن الباحثون من تحديد اثني عشر جسما محتملا خارج الحدود المتوقعة للحزام.

ومع ذلك، هناك حاجة إلى مزيد من التحقيق لتأكيد هذه النتائج. التلسكوبات الأخرى التي قامت بمسح النظام الشمسي الخارجي لم ترصد أجسامًا مماثلة خارج حزام كويبر. وهذا يثير التساؤل عن سبب بقاء هذه الأشياء مخفية عن الأنظار حتى الآن. أحد الاحتمالات هو أن تعتيم النجوم التي اكتشفها تلسكوب هابل الفضائي قد يكون ناجمًا عن مرور أجسام حزام كويبر غير المكتشفة أمامها.

لا تزال ألغاز حزام كويبر تحير علماء الفلك، واكتشاف هذه الأجسام يزيد من تعميق فهمنا لهذه المنطقة المراوغة. هناك حاجة إلى مزيد من الاستكشاف والمراقبة لتحديد المدى الحقيقي لهذه المنطقة البعيدة وتكوينها.

مصادر:

- العلوم: "تشير الدراسة إلى أن حزام كويبر الغامض أعمق مما كنا نعتقد"

- ناسا: مهمة نيو هورايزنز

– جامعة واشنطن: قسم علم الفلك

– جامعة كاليفورنيا، لوس أنجلوس: قسم الفيزياء وعلم الفلك