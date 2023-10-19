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العثور على ابيضاض المرجان في أعماق غير متوقعة في المحيط الهندي

Byغابرييل بوتا

أكتوبر 19، 2023
العثور على ابيضاض المرجان في أعماق غير متوقعة في المحيط الهندي

توصل باحثون من جامعة بليموث إلى اكتشاف مفاجئ فيما يتعلق بابيضاض المرجان في المحيط الهندي. ووجدوا أدلة على ابيضاض المرجان على عمق يصل إلى 90 مترًا (295 قدمًا) تحت السطح، وهي أعماق كان يُعتقد سابقًا أنها مقاومة لارتفاع درجة حرارة المحيطات. وكشفت الدراسة، التي نشرت في مجلة Nature Communications، أن ما يصل إلى 80% من الشعاب المرجانية في مناطق معينة من قاع البحر قد تضررت بسبب ارتفاع درجات حرارة المحيطات.

تقليديا، كان يُعتقد أن الشعاب المرجانية العميقة قادرة على مقاومة ارتفاع درجة حرارة المحيطات، لأنه كان يُعتقد أن المياه الباردة التي تعيش فيها تظل مستقرة نسبيًا. ومع ذلك، فقد أظهرت هذه الدراسة أن هذا ليس هو الحال، مما قد يعرض الشعاب المرجانية الموجودة على أعماق مماثلة في جميع أنحاء العالم لخطر التغيرات المناخية.

استخدم فريق البحث مزيجًا من المراقبة الموقعية، والروبوتات تحت الماء، والبيانات الأوقيانوغرافية الناتجة عن الأقمار الصناعية لدراسة هذه الظاهرة. واكتشفوا أنه حتى عندما ظلت درجات الحرارة السطحية مستقرة، فإن الارتفاع الكبير في درجة الحرارة تحت السطح كان يؤثر على المرجان في أعماق البحار. حدث هذا التبييض في أعماق البحار حتى عندما لم تظهر الشعاب المرجانية الضحلة أي علامات للضرر.

وفي حين وجدت الدراسة أن أجزاء من الشعاب المرجانية قد تعافت عندما عاد الباحثون في عامي 2020 و2022، إلا أن النتائج لا تزال مدعاة للقلق. ومن المتوقع أن تخفف الشعاب المرجانية المتوسطة الحجم، التي توجد على عمق يتراوح بين 100 إلى 490 قدمًا تحت السطح، من الأضرار البيئية الناجمة عن تبييض المرجان في المياه الضحلة بسبب ارتفاع درجة حرارة المحيطات. ومع ذلك، فإن هذه الشعاب المرجانية أصبحت الآن معرضة للخطر أيضًا.

ويتزايد تأثير تغير المناخ على علم المحيطات في المنطقة بسبب الدورات التي تحدث بشكل طبيعي، مثل ظاهرة النينيو وثنائية القطب في المحيط الهندي. ويشدد الباحثون على الحاجة الملحة لتوسيع فهمنا لتأثيرات هذه التغييرات على هذه البيئات، والتي لا نعرف عنها حاليًا سوى القليل.

مصادر:
- دراسة نشرت في مجلة Nature Communications
– فريق بحث جامعة بليموث

By غابرييل بوتا

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