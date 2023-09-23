اكتشافات جديدة حول إمكانات أوروبا للحياة

اكتشف العلماء أدلة جديدة تشير إلى أن أوروبا، أحد أقمار كوكب المشتري، قد تكون لديها ظروف مناسبة للحياة. أصبح هذا الاكتشاف ممكنًا من خلال تحليل البيانات التي جمعها تلسكوب جيمس ويب الفضائي التابع لناسا.

ركز فريق البحث، بقيادة جيرونيمو فيلانويفا، عالم الكواكب في مركز جودارد لرحلات الفضاء التابع لناسا، على فهم كيمياء محيط أوروبا. ووجدوا ثاني أكسيد الكربون الصلب على سطح يوروبا، خاصة في منطقة تعرف باسم تارا ريجيو. تتميز هذه المنطقة بمناظر طبيعية متصدعة، من المحتمل أن تكون ناجمة عن التفاعلات بين سطح القمر الجليدي والمحيط الموجود تحت سطحه.

وكانت الملاحظات السابقة قد أثارت تساؤلات حول أصل ثاني أكسيد الكربون على سطح يوروبا، سواء كان موطنًا للقمر أو تم جلبه من مصادر خارجية. ومع ذلك، فإن الأبحاث الحديثة تقدم إجابة مقنعة على هذا السؤال. يشير وجود كلوريد الصوديوم (ملح الطعام) في تارا ريجيو إلى أن ثاني أكسيد الكربون موجود في أوروبا.

ويعتبر الكربون عنصرا أساسيا للحياة كما نعرفها على الأرض. ولذلك، فإن فهم كيمياء محيط أوروبا أمر بالغ الأهمية في تحديد قدرته على دعم الحياة. هذا الدليل الجديد يقربنا خطوة واحدة من حل ألغاز أوروبا وإمكانية الحياة خارج الأرض.

سيكون من الضروري إجراء المزيد من الدراسات والاستكشاف لأوروبا لجمع المزيد من المعلومات وتأكيد هذه النتائج. العلماء متفائلون بشأن إمكانية استضافة أوروبا لبيئة صالحة للسكن وهم حريصون على مواصلة تحقيقاتهم.

مصادر:

- تحليل بيانات تلسكوب جيمس ويب الفضائي التابع لناسا

– أوراق بحثية بقلم جيرونيمو فيلانويفا، المؤلف الرئيسي وعالم الكواكب في مركز جودارد لرحلات الفضاء التابع لناسا

التعاريف:

– أوروبا: أحد أقمار المشتري

– تلسكوب جيمس ويب الفضائي: تلسكوب فضائي أطلقته وكالة ناسا لرصد الكون في طيف الأشعة تحت الحمراء

– كلوريد الصوديوم: مركب كيميائي يعرف بملح الطعام

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