تلقي دراسة حديثة نشرت في مجلة Earth-Science Reviews ضوءًا جديدًا على انقراض الكائنات الحية في Malvinoxhosan، وهي مجموعة قديمة من الحيوانات التي تعيش في الماء والتي كانت تسكن ذات يوم في شبه القارة الهندية Gondwana. ولمدة ما يقرب من قرنين من الزمان، ظل سبب اختفائهم لغزا، لكن الباحثين يعتقدون الآن أنهم اكتشفوا الحقيقة. وتشير أصابع اللوم بشكل مباشر إلى تغير المناخ.

كانت غندوانا، التي تشمل أجزاء من أفريقيا الحالية وأمريكا الجنوبية وأستراليا والقارة القطبية الجنوبية وشبه القارة الهندية وشبه الجزيرة العربية، تقع بالقرب من القطب الجنوبي. على مدى 5 ملايين سنة، انخفضت مستويات سطح البحر المحيطة بجندوانا تدريجيًا، مما أدى في النهاية إلى انقراض الكائنات الحية في مالفينوكسهوسان.

ومن خلال إعادة تحليل مئات الحفريات وفحص الخصائص الجيولوجية للصخور التي تم العثور عليها فيها، تمكن الباحثون من تجميع جدول زمني للأحداث. تتوافق الطبقات الأحفورية للكائنات الحية في مالفينوكسهوسان مع انخفاضات طفيفة في مستوى سطح البحر، والتي ثبت أنها "الدليل الدخاني" الذي أدى إلى أحداث الانقراض هذه. أدى تغير المناخ الناجم عن انخفاض مستوى سطح البحر إلى تعطيل تيارات المحيط، مما أثر على العمليات المحيطية حول القطب الجنوبي.

يُعتقد أن الكائنات الحية في مالفينوكسهوسان قد تطورت للبقاء على قيد الحياة في المياه الباردة، ولم تتمكن من التكيف مع التغيرات المناخية الناتجة عن الاضطرابات في تيارات المحيط. ونتيجة لذلك، تم استبدالها بأنواع بحرية أكثر قدرة على التكيف ومناسبة تمامًا للمياه الدافئة.

كان لحدث الانقراض هذا تأثير مدمر على النظام البيئي حول القطب الجنوبي، مما أدى إلى انهيار التنوع البيولوجي الذي لا يزال قائما حتى يومنا هذا. ولنتائج الدراسة آثار أوسع نطاقا، فهي بمثابة تحذير بشأن مدى تعرض البيئات القطبية والنظم البيئية للتغيرات في مستوى سطح البحر ودرجة الحرارة.

بينما نواجه أزمة التنوع البيولوجي الحالية، يسلط هذا البحث الضوء على مدى حساسية النظم البيئية لتغير المناخ الناجم عن النشاط البشري. إنه بمثابة تذكير صارخ بأن أي تغييرات لا رجعة فيها نجريها اليوم ستكون لها عواقب دائمة وبعيدة المدى على كوكبنا.

أسئلة وأجوبة

س: ما هو الجندوانا؟



ج: كانت غندوانا قارة عملاقة كانت موجودة منذ حوالي 420 مليون سنة، وتضم أجزاء من أفريقيا وأمريكا الجنوبية وأستراليا والقارة القطبية الجنوبية وشبه القارة الهندية وشبه الجزيرة العربية.

س: ما هي الكائنات الحية في Malvinoxhosan؟



ج: كانت الكائنات الحية في مالفينوكسهوسان عبارة عن مجموعة قديمة من الحيوانات التي تعيش في الماء وتعيش في المياه المحيطة بجندوانا. وتتكون بشكل رئيسي من ثلاثية الفصوص، وذراعيات الأرجل الشبيهة بالصدفتين، والرخويات، وشوكيات الجلد.

س: ما سبب انقراض الكائنات الحية في Malvinoxhosan؟



ج: أدى الانخفاض التدريجي في مستويات سطح البحر إلى تعطيل التيارات المحيطية حول القطب الجنوبي، مما أدى إلى تغيرات مناخية لم تتمكن الكائنات الحية المالفينوكسوسانية من التكيف معها، مما أدى في النهاية إلى انقراضها.

س: ماذا يخبرنا هذا البحث عن تغير المناخ الحالي؟



ج: تسلط الدراسة الضوء على حساسية البيئات والأنظمة البيئية القطبية للتغيرات في مستوى سطح البحر ودرجة الحرارة. إنه بمثابة تذكير بالعواقب التي لا رجعة فيها لتغير المناخ الناجم عن النشاط البشري على التنوع البيولوجي.

سؤال: هل يمكن للنظام البيئي حول القطب الجنوبي استعادة مستوياته التاريخية من التنوع البيولوجي؟



ج: لم يتعاف النظام البيئي بشكل كامل منذ حدث الانقراض، مما يشير إلى أن فقدان التنوع البيولوجي الناجم عن اختفاء الكائنات الحية في مالفينوكسهوسان كان له آثار دائمة.