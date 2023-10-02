تتيح التكنولوجيا الجديدة التصوير في الوقت الفعلي للموجات الصوتية في المواد البلورية

طور العلماء تقنية جديدة تتيح التصوير في الوقت الفعلي للموجات الصوتية التي تنتقل عبر المواد البلورية. من الصعب جدًا نمذجة المواد البلورية الصلبة، مثل المعادن والسيراميك والصخور، نظرًا لبنيتها وسلوكياتها المعقدة. وقد سمحت الأساليب السابقة للعلماء بتوصيف هذه المواد بدقة تصل إلى 100 نانومتر. ومع ذلك، فقد كانت قدرتها محدودة على التقاط ديناميكيات المواد التي تحدث مع مرور الوقت، وعادة ما تكون قادرة فقط على متابعة التغييرات بالمللي ثانية إلى الثواني.

تتضمن التقنية الجديدة، الموصوفة في مقال نشر مؤخرًا في PNAS، استخدام أشعة سينية عالية التخصص ومجهرًا متقدمًا تم تركيبه في نهاية ليزر حر للأشعة السينية بطول 3 كم. يتيح هذا المجهر للباحثين تصوير الموجات الصوتية التي تنتقل عبر عينة ألماس بحجم 1 مم في الوقت الفعلي. تمكن الفريق من التقاط لقطات للموجات الصوتية بدقة زمنية صغيرة تصل إلى بضع بيكو ثانية.

ووفقا للبروفيسور هينينج فريس بولسن، المؤلف المقابل للدراسة، فإن التكنولوجيا الجديدة توفر طريقة غير جراحية وأسرع لتصور العمليات الهيكلية في المواد البلورية. إنه يفتح إمكانيات لدراسة مجموعة واسعة من الظواهر الهيكلية فائقة السرعة التي كانت في السابق بعيدة عن متناول العلم. يتضمن ذلك دراسة العمليات في مواد مختلفة، مثل المواد الفوقية، والبلورات الضوئية، والمواد الكهروحرارية، وحتى المواد اللينة مثل البيريلين والبيروفسكايت الهجين.

إن القدرة على تصور وفهم ديناميكيات الموجات الصوتية في المواد البلورية لها آثار على فيزياء الحالة الصلبة، وعلوم المواد، وعلوم الأرض. وقد يساهم أيضًا في اختبار النماذج الزلزالية لانتشار الصوت في المواد الكوكبية. ومن المتوقع أن تلهم نتائج هذه الدراسة الأبحاث والتطورات الجديدة في هذا المجال.

مصادر:

- PNAS: التصوير في الوقت الحقيقي للموجات الصوتية في المواد السائبة باستخدام الفحص المجهري بالأشعة السينية