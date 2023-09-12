طريقة جديدة للكتابة في الماء اكتشفها الفيزيائيون الألمان

لقد طور الفيزيائيون الألمان طريقة فريدة للكتابة في الماء والركائز السائلة الأخرى. تتضمن معظم أساليب الكتابة التقليدية نحت الخطوط أو وضع الحبر على ركائز صلبة، حيث تساعد القوى الجزيئية الأشكال المكتوبة على الحفاظ على شكلها. ومع ذلك، فإن هذه الطرق ليست فعالة للأسطح المغمورة بالسوائل.

أراد فريق البحث الألماني إيجاد طريقة "للكتابة في السائل" دون قيود الركيزة. لقد احتاجوا إلى طريقة يمكنها مقاومة تشتت الخطوط المرسومة واستخدام "قلم" صغير لا يخلق اضطرابًا أثناء تحركه عبر الوسط السائل.

يتضمن الحل وضع الحبر مباشرة في الماء واستخدام خرزة صغيرة مصنوعة من مادة التبادل الأيوني كقلم. والخرزة الصغيرة، التي يتراوح قطرها بين 20 إلى 50 ميكرون، لا تولد دوامات. ومن خلال تغيير قيمة الرقم الهيدروجيني المحلي للمياه، تجذب الخرزة جزيئات الحبر، مما يسمح بكتابة أو رسم الحروف أو الأحرف.

لقد نجح الفريق في عرض طريقتهم في حمام مائي صغير، مما أدى إلى إنتاج نمط بحجم ذرة شخصية "أنا". يتسم أسلوبهم بالمرونة الكافية لإعادة إنتاج أي نوع من الكتابة التي تستخدم الخطوط المستمرة. من المحتمل أن تسمح هذه الطريقة بفواصل بين الحروف المنفصلة عن طريق تشغيل وإيقاف عملية التبادل الأيوني، بالإضافة إلى مسح أو تصحيح ما تم "كتابته".

يقترح الباحثون أيضًا إمكانية استخدام أنواع أخرى من الجسيمات، مثل تلك التي يتم تسخينها بواسطة الليزر أو السباحات الدقيقة القابلة للتوجيه بشكل فردي، لتمكين الكتابة المتوازية للهياكل في الماء وتوليد أنماط كثافة معقدة.

في حين أن هذا العمل لا يزال في مراحله الأولية، فإنه يُظهر إمكانات واعدة لطرق جديدة للكتابة والرسم على ركائز سائلة.

المصدر: صغير، 2023. DOI: 10.1002/smll.202303741