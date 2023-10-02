أسرار الصواعق الفائقة: كشف سر ضربات البرق القوية

حقق العلماء تقدمًا كبيرًا في فهم الظروف التي تؤدي إلى تشكل الصواعق الفائقة، وهي ضربات صاعقة قوية بشكل استثنائي، قادرة على أن تكون أقوى 1,000 مرة من صواعق البرق العادية. في حين أن متوسط ​​ضربات البرق تصل إلى حوالي 300 مليون فولت، فإن XNUMX% فقط من ضربات البرق تقع ضمن فئة الصواعق الفائقة، والتي يمكن أن تسبب أضرارًا جسيمة للهياكل والسفن.

كشفت أحدث الأبحاث أن الصواعق الفائقة من المرجح أن تحدث عندما تكون منطقة شحن سحابة العاصفة على مقربة من الأرض أو سطح المحيط. وبالتالي، هناك نقاط ساخنة لنشاط الصاعقة الفائقة في مناطق محددة مثل بقع المحيطات والجبال العالية. وقد حددت الدراسات السابقة شمال شرق المحيط الأطلسي، والبحر الأبيض المتوسط، ومنطقة ألتيبلانو الواقعة بين بيرو وبوليفيا كمناطق معرضة للصواعق الفائقة، وكان العلماء حريصين على فهم السبب.

ولكشف هذا اللغز، قام الباحثون بتحليل البيانات من الشبكة العالمية لموقع البرق، وهي شبكة عالمية من أجهزة الكشف عن الراديو، والتي توفر معلومات عن توقيت وموقع ومستويات الطاقة للصواعق الفائقة. ومن خلال مقارنة الظروف أثناء العواصف التي أنتجت صواعق هائلة - بما في ذلك ارتفاع السطح، ودرجة حرارة السحب، وتركيزات الهباء الجوي - توصل الباحثون إلى بعض الاكتشافات الرئيسية.

وخلافًا للاعتقادات التقليدية، وجدت الدراسة أن تركيزات الهباء الجوي ليس لها تأثير كبير على قوة الصواعق الفائقة. وأوضح المؤلف الرئيسي للدراسة، أفيخاي إفرايم، أن الصواعق الفائقة هي ظاهرة نادرة ولكنها مذهلة، ويقدم هذا البحث جزءًا مهمًا من اللغز. ومع ذلك، فإن البحث لم ينته بعد، ولا يزال هناك المزيد من العوامل التي يجب استكشافها، مثل تأثير النشاط الشمسي والمجال المغناطيسي الأرضي للأرض على تكوين الصواعق الفائقة.

تسلط نتائج هذه الدراسة، التي نشرت في مجلة JGR Atmospheres، الضوء على الطبيعة المراوغة للصواعق الفائقة وتقربنا من كشف أسرارها. إن فهم الظروف اللازمة لحدوثها يمكن أن يساعد في تطوير استراتيجيات للتخفيف من الدمار المحتمل الناجم عن هذه الصواعق القوية.

مصادر:

- أوليفر شلينشيك / إيماجيو

- أجواء JGR