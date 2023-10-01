طفرة في فهم الصواعق الفائقة: أقوى برق على الأرض

حقق العلماء تقدما كبيرا في فهم حدوث الصواعق الفائقة، وهي أقوى ضربات البرق على الأرض. على الرغم من أنها تشكل أقل من 1% من إجمالي البرق، إلا أن الصواعق الفائقة هي قوة لا يستهان بها عندما تضرب. وهي أقوى بحوالي 1,000 مرة من متوسط ​​ضربات البرق، مما يتسبب في أضرار جسيمة للبنية التحتية والسفن.

وتكشف الدراسة، التي نشرت في مجلة البحوث الجيوفيزيائية: الغلاف الجوي، أن الصواعق الفائقة من المرجح أن تضرب عندما تكون منطقة الشحن الكهربائي للسحابة العاصفة أقرب إلى الأرض أو سطح المحيط. يؤدي هذا القرب إلى إنشاء "نقاط ساخنة" للصدمات الفائقة فوق بعض المحيطات والجبال الشاهقة. توفر هذه النتيجة التفسير الأول لتكوين وتوزيع الصواعق الفائقة في جميع أنحاء العالم.

ووصف المؤلف الرئيسي أفيخاي إفرايم، وهو فيزيائي في الجامعة العبرية في القدس، الصواعق الفائقة بأنها ظاهرة رائعة. وقد وجدت الدراسات السابقة أن الصواعق الفائقة تميل إلى التجمع في مناطق محددة، مثل شمال شرق المحيط الأطلسي، والبحر الأبيض المتوسط، وألتيبلانو في بيرو وبوليفيا.

ولتحديد أسباب هذا التجمع، قام الباحثون بتحليل بيانات البرق والعوامل البيئية المختلفة المرتبطة بالعواصف، بما في ذلك ارتفاع سطح الأرض والمياه، وارتفاع منطقة الشحن، ودرجات الحرارة العلوية والقاعدة السحابية، وتركيزات الهباء الجوي. وخلافا للدراسات السابقة، فإن وجود الهباء الجوي لم يكن له تأثير كبير على قوة الصاعقة الفائقة.

وبدلاً من ذلك، وجد الباحثون أن الفجوات الأقصر بين منطقة الشحن وسطح الأرض أو الماء أدت إلى زيادة نشاط البرق. عندما تكون منطقة الشحن أقرب إلى السطح، تكون هناك مقاومة كهربائية أقل وتيار أعلى، مما يؤدي إلى ظهور صواعق أقوى. وقد لوحظ هذا الارتباط باستمرار في المناطق الثلاث التي تشهد أكبر عدد من الصواعق الفائقة.

يوفر هذا الاختراق رؤى قيمة حول تكوين المسامير الفائقة ويسلط الضوء على أهمية القرب بين منطقة الشحن والسطح. يمكن أن يساعد إجراء المزيد من الأبحاث في هذا المجال في تطوير أنظمة محسنة للحماية من الصواعق وتخفيف الأضرار الناجمة عن ضربات البرق الشديدة.

مصادر:

– مجلة البحوث الجيوفيزيائية: الأجواء: [المصدر]

– إيانس: [المصدر]