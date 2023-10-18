العلماء متحمسون للاكتشافات الجديدة من مهمة OSIRIS-REx التابعة لناسا

يشعر عالم الكواكب فيل بلاند من جامعة كيرتن بسعادة غامرة لكونه جزءًا من مهمة OSIRIS-REx المذهلة التابعة لناسا، والتي تهدف إلى جمع ودراسة عينات من الكويكب القريب من الأرض المسمى Bennu. كرس بلاند حياته المهنية لفحص النيازك لاكتساب رؤى قيمة حول تاريخ الكون وتكوين نظامنا الشمسي. هذه الفرصة لدراسة المواد البكر الخالية من الغلاف الجوي للأرض هي تجربة العمر بالنسبة له.

نجحت المركبة الفضائية OSIRIS-REx في جمع عينة تزن 250 جرامًا من الصخور والغبار من بينو بعد أن أمضت عامين في دراسة تضاريسها. وتم إطلاق العينة، التي هي في حالتها الأصلية، من كبسولة المركبة الفضائية وهبطت في صحراء يوتا. عند الفحص، توصل العلماء إلى اكتشاف غير متوقع: عينة إضافية على غطاء العلبة. تحتوي هذه العينة الإضافية على معادن طينية رطبة وكمية كبيرة من الكربون، مما يوفر رؤى محتملة حول أصل مياه الأرض وإمكانية الحياة.

فيل بلاند هو عضو في اتحاد أسترالي مشارك في المهمة وكان يتابع عن كثب التقدم والتحليل. وشارك في بث فيديو مباشر من مركز جونسون للفضاء التابع لناسا، حيث راقب العلماء وهم يتعاملون بدقة مع الكمية الصغيرة من المواد المجمعة. بعد استخراج العينات ووزنها وفهرستها بعناية، سيقوم بلاند شخصيًا باختيار الصخور لإجراء مزيد من التحليل في مختبره.

وباستخدام تقنيات الفحص المجهري المتقدمة، سيقوم بلاند بإنشاء خرائط عالية الدقة لكيمياء المواد والمعادن. يعد هذا التحليل ضروريًا في تحديد التركيب والتركيب النظائري للعينة. وبمجرد أن يكمل بلاند تحليله، سيتم إرسال العينات إلى البروفيسور تريفور أيرلندا في جامعة كوينزلاند لتحليل التاريخ الجيولوجي ونظائر الأكسجين. سيساعد ذلك في تحديد عمر بينو وتركيبه الكيميائي، مما يوفر رؤى مهمة حول العلاقة بين بينو والنيازك الموجودة على الأرض.

لقد استحوذت مهمة OSIRIS-REx على إثارة وفضول العلماء مثل بلاند وأيرلندا. إنهم ينتظرون بفارغ الصبر نتائج تحليلهم، والتي ستساهم بشكل كبير في فهمنا لأصول الكون وتكوين كوكبنا.

المصادر: موقع مهمة OSIRIS-REx التابع لناسا، مدير ناسا بيل نيلسون