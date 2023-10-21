تم الكشف عن الحياة المدهشة في أعماق البحار في لقطات جديدة

كشفت اللقطات التي تم إصدارها حديثًا والتي تم التقاطها في "منطقة الشفق" الغامضة في أعماق البحار، عن عالم يعج بالحياة. تم التقاط هذه اللقطات حول الجبال البحرية الجيولوجية بالقرب من جزر هاواي، باستخدام مركبة استكشاف أعماق البحار تسمى Mesobot. تشير منطقة الشفق إلى مناطق المحيط التي لا يمكن لأشعة الشمس اختراقها، بدءًا من عمق 100 متر (330 قدمًا) تقريبًا.

تعرض اللقطات مجموعة من الكائنات الحية الرائعة، بما في ذلك سلاسل طويلة من المخلوقات، وأشكال الحياة ذات المجسات، وحتى الحبار الذي ينبعث منه سحابة حبر دفاعية. وتشكل هذه الكائنات أكبر هجرة حيوانية على وجه الأرض، حيث تهاجر يوميا من المياه السطحية إلى الأعماق المظلمة للاختباء خلال ساعات النهار. وتلعب هذه الهجرة دورًا حاسمًا في تنظيم المحيطات للمناخ العالمي عن طريق نقل الكربون من المياه السطحية إلى أعماق المحيط، حيث يمكن عزله لفترات طويلة.

تم تصميم Mesobot، على عكس مركبات استكشاف أعماق البحار الأخرى، ليكون له تأثير ضئيل على الحياة في أعماق المحيطات. إن تصميمها النحيف ومراوحها البطيئة الحركة يمنعانها من تخويف الحياة البرية التي تواجهها. وهذا أمر مهم بالنظر إلى الطبيعة الهشة للنظم الإيكولوجية في أعماق البحار.

لا تزال أعماق البحار غير مستكشفة إلى حد كبير، حيث لم يتم رسم سوى حوالي 25% من قاع البحر بشكل مناسب. تعد مهمات أعماق المحيطات أمرًا حيويًا لاكتشاف وفهم الحياة المتنوعة والغامضة في كثير من الأحيان الموجودة في هذه المناطق المجهولة. بالإضافة إلى ذلك، يمكن لهذه المهام أن تكشف عن التطبيقات المحتملة للحياة في أعماق البحار، مثل تطوير أدوية جديدة. أظهرت الدراسات أن اللافقاريات البحرية تنتج مجموعة أكبر من المضادات الحيوية والمواد المضادة للسرطان والالتهابات أكثر من أي مجموعة من الكائنات الأرضية.

إن فهم أعماق البحار وسكانها له آثار بعيدة المدى، خاصة مع انتشار الأنشطة الصناعية مثل التعدين في أعماق البحار. ومن خلال تسليط الضوء على هذا العالم الخفي، يأمل العلماء في الحفاظ على هذه النظم البيئية الحساسة وحمايتها والاستفادة من الفوائد المحتملة التي تحملها.

مصادر:

- الإدارة الوطنية للمحيطات والغلاف الجوي

– معهد وودز هول لعلوم المحيطات