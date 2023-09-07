البحث عن الأجسام بين النجوم: استكشاف الكون خارج نظامنا الشمسي

أثار الادعاء الأخير بالعثور على شظايا نيزك من خارج نظامنا الشمسي الإثارة بين العلماء. يمكن أن يوفر اكتشاف عينة بين النجوم على الأرض رؤى قيمة حول تكوين الكواكب والنجوم في الأنظمة الأخرى. ومع ذلك، فإن بعض الخبراء يشككون في الأدلة التي تدعم أصل هذه المادة خارج كوكب الأرض.

البحث عن الأجسام بين النجوم ليس مسعى جديدا. في وقت مبكر من عام 1705، تكهن علماء الفلك بإمكانية وجود مذنبات من خارج نظامنا الشمسي. في عام 2017، تم رصد أول جسم بين نجمي مؤكد، اسمه 1I/'Oumuamua، وهو يمر بالقرب من الشمس. وبعد ذلك بعامين، تم اكتشاف جسم آخر بين النجوم يسمى 2I/Borisov. حلقت هذه الأجسام بالقرب من الشمس وخرجت من نظامنا الشمسي، مما يوفر للعلماء لمحة عما يكمن وراءها.

تشير التقديرات إلى احتمال وجود كوادريليون جسم بين النجوم في الفضاء المحيط بشمسنا. يمكن أن تُقذف هذه الأجسام إلى نظامنا الشمسي إذا تفاعلت مع جسم آخر بالطريقة الصحيحة. في حين تم التقاط ودراسة جزيئات الغبار الأصغر بين النجوم، فإن الأجسام الأكبر مثل أومواموا وبوريسوف تقدم ثروة من المعلومات حول كيمياء أنظمة الكواكب البعيدة.

تحديد التركيب الكيميائي للأجسام بين النجوم يمكن أن يكشف عن الغاز والغبار الموجود في أنظمة تكوينها. في مطالبة حديثة، أعلن العلماء عن العثور على كرات معدنية في قاع البحر قبالة سواحل بابوا غينيا الجديدة، والتي يعتقدون أنها نشأت من الفضاء بين النجوم. ومع ذلك، يختلف الخبراء حول الأدلة التي تدعم هذا الادعاء، مشددين على الحاجة إلى قياسات دقيقة ومزيد من التحليل.

يبدو مستقبل الدراسات بين النجوم واعدًا مع مرصد Vera C. Rubin المرتقب في تشيلي. سيقوم هذا المرصد، المقرر إطلاقه العام المقبل، بمسح السماء الجنوبية بأكملها كل ثلاث ليال، ومن المتوقع أن يكتشف العديد من الأجسام بين النجوم. ويأمل علماء الفلك في الكشف عن كيمياء وتاريخ هذه الأجسام، وكشف أسرار أنظمة الكواكب الأخرى داخل مجرتنا.

في الختام، لا يزال البحث عن الأجسام بين النجوم يأسر المجتمع العلمي. مع تقدم التكنولوجيا وظهور مراصد جديدة، أصبحنا على وشك كشف أسرار الكون خارج نظامنا الشمسي.

مصادر:

– الطبيعة: [المقال المصدر]

- ناسا، وكالة الفضاء الأوروبية، ود. جيويت (جامعة كاليفورنيا)