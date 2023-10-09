أكبر عاصفة شمسية في التاريخ تم اكتشافها من خلال شجرة الصنوبر القديمة

اكتشف الباحثون أكبر عاصفة شمسية في تاريخ الأرض من خلال فحص شجرة صنوبر قديمة في جبال الألب الفرنسية. تقدم الدراسة، التي نشرت في مجلة المعاملات الفلسفية للجمعية الملكية، دليلا على ارتفاع كبير في مستويات الكربون المشع منذ حوالي 14,300 سنة، والذي يعزى إلى هذه العاصفة الشمسية التي تم تحديدها حديثا. ويقدر حجم هذا الحدث بضعف حجم العواصف الشمسية المكتشفة سابقا، والمعروفة باسم أحداث مياكي، والتي وقعت في عامي 993 و774 م.

وقام فريق البحث الدولي بقياس مستويات الكربون المشع في الأشجار القديمة من جبال الألب الفرنسية الجنوبية. ومن خلال تحليل الحلقات الموجودة في جذوع الأشجار، والتي يشار إليها باسم "الحفريات الفرعية"، تمكنوا من تحديد التغيرات البيئية الكبرى وجمع رؤى قيمة عن الماضي. تشير حلقات شجرة الصنوبر الاسكتلندي إلى ارتفاع ملحوظ في مستويات الكربون المشع منذ حوالي 14,300 عام. وللتحقق من الارتباط بعاصفة شمسية كبيرة، قارن العلماء هذه العينة بعينة مأخوذة من قلوب الجليد في جرينلاند.

يتم إنتاج الكربون المشع بشكل مستمر من خلال التفاعلات المتسلسلة، بما في ذلك تلك الناجمة عن الأحداث الشمسية الشديدة مثل التوهجات الشمسية وانبعاث الكتل الإكليلية. يوضح المؤلف الرئيسي لهذه الدراسة، إدوارد بارد، أن هذه الأحداث يمكن أن تخلق رشقات نارية قصيرة المدى من الجسيمات النشطة، مما يؤدي إلى ارتفاع كبير في الكربون المشع.

يعد فهم العواصف الشمسية الماضية أمرًا حيويًا للتنبؤ بالأحداث المستقبلية وتخفيف المخاطر المحتملة. وإذا حدثت عاصفة شمسية بهذا الحجم اليوم، فإنها ستكون لها عواقب كارثية على المجتمع الحديث، ومن المحتمل أن تتسبب في تعطيل الاتصالات والأقمار الصناعية وشبكات الكهرباء. تسببت أكبر عاصفة شمسية مسجلة في تاريخ البشرية، وهي حدث كارينغتون في عام 1859، في حدوث اضطرابات كبيرة بالفعل.

ومع ذلك، فإن العاصفة الشمسية التي تم اكتشافها منذ حوالي 14,300 عام تفوق بكثير الأحداث السابقة من حيث الحجم. لا يزال العلماء غير متأكدين من أسباب هذه العواصف الشمسية الشديدة وتكرارها وإمكانية التنبؤ بها. ولكن من خلال فهم حجمها المحتمل، يمكن للباحثين توقع مثل هذه الأحداث والاستعداد لها بشكل أفضل.

يسلط هذا الاكتشاف الرائد الضوء على أهمية دراسة تاريخ الأرض من خلال تحليل الكربون المشع. يلعب تطوير فهم دقيق للماضي دورًا حاسمًا في التنبؤ الدقيق بالمخاطر المستقبلية والتخفيف من حدتها. وفي حين أنه لا يزال هناك الكثير لنتعلمه، فإن كل اكتشاف جديد في هذا المجال لا يولد إجابات فحسب، بل يولد أيضًا أسئلة جديدة لمزيد من الاستكشاف.

مصادر:

– المعاملات الفلسفية للجمعية الملكية

– كوليج دو فرانس

- سيريج

- إمبي

- جامعة إيكس مرسيليا

– جامعة ليدز