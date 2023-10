تكشف دراسات أشعة جاما عن النجوم النابضة كمسرعات للجسيمات

By

ألقت دراسات أشعة جاما ضوءًا جديدًا على الطبيعة المثيرة للاهتمام للنجوم النابضة المعزولة والقوية. وقد أظهرت هذه الدراسات أن النجوم النابضة يمكن أن تكون بمثابة مسرعات جسيمات استثنائية وحتى الشركات المصنعة للمادة المضادة. ومع ذلك، تظل العديد من الأسئلة دون إجابة حول عمليات التسارع والإشعاع المرتبطة بها، وكذلك المواقع المحددة التي تتم فيها هذه العمليات.

أحد الاكتشافات الرئيسية في هذا المجال يأتي من مرصد النظام المجسم عالي الطاقة (HESS) في ناميبيا. اكتشف العلماء الذين يستخدمون تلسكوبات شيرينكوف التابعة لشركة HESS أعلى طاقة لأشعة جاما تم رصدها على الإطلاق من نجم نابض. تمتلك أشعة جاما هذه طاقة مذهلة تبلغ 20 تيرا إلكترون فولت، وهو ما يقرب من عشرة تريليونات مرة أكبر من طاقة الضوء المرئي. يمثل اكتشاف أشعة جاما عالية الطاقة تحديًا للنظريات الحالية حول جيلها.

مصدر أشعة جاما هذه هو نجم فيلا النابض، والذي يُعرف بأنه ألمع نجم نابض في النطاق الراديوي للطيف الكهرومغناطيسي وأبرز مصدر لأشعة جاما الكونية في نطاق جيجا إلكترون فولت (GeV). يقع هذا النجم النابض في كوكبة فيلا، وهو أكثر نشاطًا بنحو 200 مرة من أي إشعاع تم اكتشافه مسبقًا من نفس الجسم. تتوافق أنماط الانبعاث المرصودة مع تلك التي شوهدت في نطاق GeV، مما يعني أن الجسيمات قد تحتاج إلى السفر خارج الغلاف المغناطيسي للوصول إلى مثل هذه الطاقات العالية.

وقال Arache Djannati-Atai، قائد البحث الذي أجري في مختبر Astroparticle & Cosmology (APC) في فرنسا: "هذه النتيجة تتحدى معرفتنا السابقة بالنجوم النابضة وتتطلب إعادة التفكير في كيفية عمل هذه المسرعات الطبيعية". إن التفسير التقليدي لتسارع الجسيمات على طول خطوط المجال المغناطيسي داخل الغلاف المغناطيسي أو خارجه مباشرة لا يفسر بشكل كاف الظواهر المرصودة.

ويتكهن الباحثون بأن تسارع الجسيمات في النجم النابض قد يحدث من خلال عملية تسمى إعادة الاتصال المغناطيسي خارج أسطوانة الضوء. ومع ذلك، يواجه هذا السيناريو أيضًا صعوبات في تفسير الإشعاع الشديد الناتج. وبغض النظر عن الآلية الدقيقة، فإن اكتشاف أشعة جاما عالية الطاقة للنجم النابض فيلا يمهد الطريق لمزيد من عمليات رصد النجوم النابضة في نطاق عشرات التيرا إلكترون فولت. سيوفر هذا رؤى قيمة حول عمليات التسارع القصوى التي تحدث في الأجسام الفيزيائية الفلكية الممغنطة للغاية.

باختصار، أظهرت دراسات أشعة جاما أن النجوم النابضة يمكن أن تعمل كمسرعات للجسيمات ومنتجة للمادة المضادة. إن اكتشاف أشعة جاما عالية الطاقة من نجم فيلا النابض يتحدى النظريات الحالية ويدعو إلى إعادة تقييم فهمنا لهذه المسرعات الطبيعية. لا شك أن البحث المستمر في هذا المجال سيعزز معرفتنا بالظواهر المتطرفة التي تحدث في النجوم النابضة وغيرها من الأجسام الفلكية شديدة الممغنطة.

المصدر: The HESS Collaboration et al., Zanin, R., Kerr, M., et al. "اكتشاف مكون إشعاعي من نجم فيلا النابض يصل إلى 20 تيرا إلكترون فولت." نات أسترون (2023). دوى: 10.1038/s41550-023-02052-3