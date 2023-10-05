اكتشاف طريقة جديدة لإنتاج اليوريا الموفر للطاقة

حقق باحثون من جامعة كوينزلاند للتكنولوجيا طفرة في إنتاج اليوريا، وهو سماد نيتروجيني يستخدم على نطاق واسع في الزراعة ومادة خام رئيسية لمختلف الصناعات. تقليديا، يتم تصنيع اليوريا من الأمونيا وثاني أكسيد الكربون باستخدام عملية هابر بوش كثيفة الاستهلاك للطاقة.

طور الفريق طريقة جديدة تستخدم محفزًا قائمًا على الجرافين في التفاعل الكيميائي بين النيتروجين وأول أكسيد الكربون. ما يميز هذه الطريقة هو أنه يمكن تنفيذها في درجة حرارة الغرفة والضغط الجوي، مما يقلل بشكل كبير من مدخلات الطاقة مقارنة بطرق التوليف التقليدية.

يقول الدكتور جونكسيان ليو، المؤلف الرئيسي للدراسة، أن هذا النهج يظهر وعدًا كبيرًا في تطوير إنتاج اليوريا. وبينما لا يزال البحث في المرحلة النظرية، فقد حدد العلماء محفزًا يمكن أن يمهد الطريق لتخليق اليوريا بشكل مستدام وموفر للطاقة. إنهم يخططون للتعاون مع مجموعات بحثية أخرى لمواصلة تطوير هذه التكنولوجيا الجديدة وتطبيقها في نهاية المطاف.

اليوريا ليست فقط عنصرا أساسيا في الأسمدة النيتروجينية، ولكنها تستخدم أيضا في صناعات مثل الأدوية ومستحضرات التجميل والبلاستيك. وفي الوقت الحالي، يستهلك إنتاج اليوريا باستخدام عملية هابر بوش حوالي 2% من الطاقة العالمية سنويًا. يعد العثور على طرق بديلة وأكثر استدامة لتخليق اليوريا أمرًا بالغ الأهمية لتقليل استهلاك الطاقة وتقليل التأثير البيئي لعمليات الإنتاج.

إن هذا الاكتشاف لمحفز قائم على الجرافين والذي يتيح تصنيع اليوريا في درجة حرارة الغرفة وبمتطلبات طاقة أقل يمكن أن يكون له آثار كبيرة على مختلف الصناعات. إن استخدام مثل هذا المحفز يمكن أن يحدث ثورة في إنتاج اليوريا، مما يجعله أكثر صداقة للبيئة وأكثر جدوى اقتصاديًا.

المصدر

– جونكسيان ليو، شون سي سميث، يوانتونغ غو، ليانغزي كو. تم تمكين اقتران C─N عن طريق كسر روابط N─N لإنتاج اليوريا الكهروكيميائية. مواد وظيفية متقدمة. دوى: 10.1002/adfm.202305894