البكتيريا مع النظام الغذائي البلاستيكي هي مفتاح إحداث ثورة في إعادة تدوير البلاستيك

حقق باحثون من جامعة نورث وسترن اكتشافًا رائدًا في عالم إعادة تدوير البلاستيك: بكتيريا تتمتع بقدرة غير عادية على "أكل" البلاستيك. هذا الاكتشاف لديه القدرة على إحداث ثورة في جهود إعادة تدوير البلاستيك ومعالجة أزمة التلوث المتزايدة الناجمة عن النفايات البلاستيكية.

وقد وصل إنتاج البلاستيك إلى معدل ينذر بالخطر يزيد على 380 مليون طن سنويا، نصفه تقريبا من البلاستيك الذي يستخدم لمرة واحدة. على الرغم من جهود إعادة التدوير واسعة النطاق، يتم إعادة تدوير أقل من 5% من البلاستيك فعليًا، مما يترك كمية كبيرة ينتهي بها الأمر في مدافن النفايات أو تلوث أنظمتنا البيئية.

وفي دراسة نشرت في مجلة Nature Chemical Biology، كشف الباحثون أن بكتيريا شائعة تسمى Comamonas testosteroni، والتي توجد عادة في التربة وحمأة الصرف الصحي، تمتلك القدرة على استهلاك البلاستيك. ولوحظت شهية البكتيريا الملحوظة في تحلل منظفات الغسيل، بالإضافة إلى المركبات المختلفة الموجودة في البلاستيك والنباتات.

وما يجعل هذه البكتيريا واعدة بشكل خاص هو قدرتها الفطرية على تحطيم البلاستيك دون الحاجة إلى أي تعديل. على عكس البكتيريا الأخرى التي تتطلب هندسة وتعديلًا واسع النطاق، تمتلك C. testosteroni بالفعل الأدوات اللازمة لهضم البلاستيك.

وفقا للبروفيسور لودميلا أريستيلد، خبير الهندسة البيئية من جامعة نورث وسترن، فإن عملية التمثيل الغذائي للبكتيريا متعددة المستويات ومتكاملة بشكل جيد. يسلط هذا الاكتشاف الضوء على الإمكانات غير المستغلة للحلول الطبيعية لمكافحة النفايات البلاستيكية. ومن الممكن أن يلعب تسخير قوة علم الأحياء الدقيقة دورا حاسما في تأسيس اقتصاد دائري، والحد من اعتمادنا على المواد البلاستيكية القائمة على النفط، وتمهيد الطريق لمستقبل أكثر استدامة.

علاوة على ذلك، وجد الباحثون أن هذه البكتيريا يمكنها أيضًا تسهيل تحويل البلاستيك المهضوم إلى بوليمرات مختلفة، مما يفتح إمكانيات جديدة للتكنولوجيا الحيوية. تمتلك أنواع كوماموناس هذه القدرة على إنتاج أنواع مختلفة من البلاستيك، مما يقلل الاعتماد على المواد الكيميائية البترولية.

على الرغم من أن هذه البكتيريا ليست قيد الاستخدام حاليًا في مرافق إعادة التدوير، إلا أن قدراتها الرائعة تجعلها مرشحًا مقنعًا لعمليات إعادة التدوير واسعة النطاق. ومن خلال الاستفادة من النظام الغذائي البلاستيكي لهذه البكتيريا، يمكن أن تصبح جهود إعادة التدوير البلدية والصناعية أكثر كفاءة وفعالية في معالجة أزمة النفايات البلاستيكية.

الأسئلة الأكثر شيوعًا (FAQ)

س: ما هو هرمون التستوستيرون كوماموناس؟

كوماموناس تستوستيرون هي بكتيريا شائعة توجد في التربة وحمأة الصرف الصحي ولها القدرة على استهلاك البلاستيك. فهو يمتلك سمات وراثية طبيعية تمكنه من تفكيك البلاستيك دون الحاجة إلى تعديل كبير.

س: ما أهمية إعادة تدوير البلاستيك؟

تعد إعادة تدوير البلاستيك أمرًا ضروريًا لتقليل التأثير البيئي للنفايات البلاستيكية. ومن خلال إعادة تدوير البلاستيك، يمكننا تخفيف العبء على مدافن النفايات، والحفاظ على الموارد، والحد من التلوث، وتقليل اعتمادنا على المواد البلاستيكية القائمة على النفط.

س: ما هي كمية البلاستيك التي يتم إعادة تدويرها حاليًا؟

ولسوء الحظ، يتم إعادة تدوير أقل من 5% من إجمالي البلاستيك المنتج. وينتهي الأمر بأغلبية البلاستيك في مدافن النفايات، مما يساهم في التلوث البيئي وتدهور النظام البيئي.

س: هل يمكن إعادة تدوير جميع أنواع البلاستيك؟

ليست كل أنواع البلاستيك قابلة لإعادة التدوير، خاصة في المنزل. عوامل مختلفة، مثل القيود المفروضة على مرافق إعادة التدوير، ومزيج المواد البلاستيكية مع مواد أخرى، وتلوث النفايات الغذائية، تجعل من الصعب إعادة تدوير بعض المواد البلاستيكية.

س: كيف يمكن للبكتيريا أن تساعد في إعادة تدوير البلاستيك؟

تتمتع البكتيريا مثل هرمون التستوستيرون كوماموناس بالقدرة على تحطيم البلاستيك، مما يجعلها حلفاء قيمين في جهود إعادة تدوير البلاستيك. ومن خلال استخدام هذه البكتيريا، يمكن هضم البلاستيك بكفاءة وتحويله إلى بوليمرات مختلفة، مما يقلل من اعتمادنا على المواد البلاستيكية ذات الأساس النفطي.