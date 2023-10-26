أدلة جديدة تشير إلى حفرة كويكب ضخمة مدفونة تحت أستراليا

يواصل العلماء الكشف عن أسرار رائعة حول كوكبنا القديم، وقد يغير الاكتشاف الأخير فهمنا لتاريخ الأرض إلى الأبد. نشر الجيولوجي أندرو جليكسون وزميله توني ييتس دراسة رائدة في مجلة Tectonophysics، وكشفوا عن أدلة دامغة على وجود حفرة كويكب ضخمة مدفونة تحت أستراليا.

يعرض هذا الهيكل الجوفي المخفي، المعروف باسم هيكل دينيليكوين، قطرًا يقدر بأكثر من 320 ميلًا. وإذا تم تأكيده، فإنه سيتجاوز أكبر هيكل تصادمي حالي على الأرض، وهو فوهة فريدفورت في جنوب أفريقيا، والتي يبلغ عرضها حوالي 100 ميل. ومن الجدير بالذكر أن هيكل دينيليكوين قد يتجاوز حجم فوهة تشيككسولوب، التي يعتقد أنها مسؤولة عن زوال الديناصورات.

يسلط بحث جليكسون الضوء على السمات الرئيسية التي تدعم قضية كون هيكل Deniliquin موقعًا لتأثير الكويكبات. تُظهر القراءات المغناطيسية للمنطقة نمطًا متموجًا متماثلًا في القشرة المحيطة باللب، مما يدل على القوى المغناطيسية الشديدة المتولدة أثناء حدث الاصطدام الهائل.

والسؤال الذي يطرح نفسه: كيف ظل هذا الهيكل الضخم مختبئا تحت سطح أستراليا لفترة طويلة؟ ويشير جليكسون إلى أنه على مدى ملايين السنين، تعرض الهيكل للتآكل، مما أدى إلى تناقص بروزه تدريجيًا. تمامًا كما تتناثر قطرة ماء من فوهة عابرة إلى الأعلى، لتشبه القلب المرتفع لموقع اصطدام كويكب، فقد نجا هيكل دينيليكوين ببطء من اختبار الزمن.

لا يوضح هذا الاكتشاف المذهل التاريخ الديناميكي لكوكبنا فحسب، بل يوضح أيضًا مدى اتساع تأثير الكون على ساحتنا الخلفية. ومع التقدم المستمر في البحث العلمي، يمكننا أن نتوقع المزيد من الاكتشافات حول الماضي القديم للأرض والأحداث العميقة التي شكلت عالمنا كما نعرفه.

أسئلة وأجوبة

س: ما هو هيكل Deniliquin؟

هيكل Deniliquin عبارة عن حفرة جوفية ضخمة من المحتمل أن تكون مدفونة تحت أستراليا، ويظهر قطرًا يقدر بأكثر من 320 ميلًا.

س: كيف يمكن مقارنة هيكل Deniliquin بهياكل التأثير المعروفة الأخرى؟

إذا تم تأكيد ذلك، فإن هيكل دينيليكوين سيكون أكبر هيكل تصادمي معروف على الأرض، متجاوزًا فوهة فريدفورت في جنوب إفريقيا وحتى فوهة تشيككسولوب المرتبطة بانقراض الديناصورات.

س: كيف ظل هيكل Deniliquin مخفيًا لفترة طويلة؟

على مدى ملايين السنين، أدى التآكل تدريجيًا إلى تقليص بروز بنية دينيليكوين، مما يجعل من الصعب اكتشافها من سطح الأرض.

س: ما الأدلة التي تدعم كون هيكل دينيليكوين موقعًا لتأثير الكويكبات؟

تكشف القراءات المغناطيسية للمنطقة عن أنماط متموجة متناظرة في القشرة المحيطة بالنواة، وهي سمات مميزة أنشأتها القوى المغناطيسية الشديدة التي أطلقها حدث تصادم هائل.