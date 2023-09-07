حب القطط للتونة: استكشاف العلم وراء تفضيلات مذاقها

لقد كان شغف القطط بالتونة دائمًا حقيقة معروفة بين أصحاب القطط. إلا أن الباحثين اكتشفوا الآن السبب العلمي وراء هذا الولع. كشفت دراسة حديثة نشرت في مجلة Chemical Sense أن القطط، مثل البشر، تمتلك مستقبلات تذوق للأومامي - أحد الأذواق الخمسة الأساسية. يعطي أومامي الطعام نكهة لذيذة أو لحمية، مما يجعل من المفهوم سبب انجذاب القطط إليه، باعتبارها حيوانات آكلة اللحوم.

على عكس مستقبلات أومامي البشرية، فإن مستقبلات القطط مصممة خصيصًا للارتباط ببعض المواد الكيميائية الموجودة بتركيزات عالية في سمك التونة. تعمل هذه المواد الكيميائية على تعزيز تجربة الأومامي لدى القطط، مما يخلق تفضيلًا قويًا للأطعمة السمكية. تحتوي التونة على إينوزين أحادي الفوسفات، وهو نيوكليوتيد يرتبط بقوة بموقع ربط أومامي الفريد للقطط. بالإضافة إلى ذلك، التونة غنية بالحمض الأميني L-Histidine، والذي يعتبر من الأحماض الأمينية الأساسية للقطط ويعمل كمحسن قوي للأومامي.

هذا المستوى من الفهم الجزيئي فيما يتعلق بتفضيلات مذاق القطط لديه القدرة على إحداث ثورة في صياغة طعام وأدوية القطط. من خلال دمج هذه المركبات المحددة المعززة للأومامي، يمكن للمصنعين إنشاء منتجات أكثر جاذبية وإرضاءً للمستهلكين من القطط.

مع توسع معرفتنا بمستقبلات التذوق لدى القطط، فإنها تفتح طرقًا جديدة لتعزيز ليس فقط نظامها الغذائي ولكن أيضًا الأدوية التي تتلقاها. إن القدرة على إنشاء أدوية أكثر قبولا وفعالية قد تخفف من بعض التحديات المرتبطة بعلاج القطط. علاوة على ذلك، يقدم هذا البحث رؤى قيمة حول التكيفات التطورية للقطط، ويسلط الضوء على كيفية تأثير أصولها الصحراوية على تفضيلاتها الغذائية.

بشكل عام، تساعد هذه الدراسة في كشف الألغاز الكامنة وراء حب القطط الثابت للتونة وتوفر آفاقًا مثيرة للتقدم المستقبلي في مطبخ القطط والرعاية الصحية.

مصادر:

– LiveScience: اكتشف الباحثون لماذا تحب القطط سمك التونة (URL)