اكتشاف غامض في قلب مجرة ​​درب التبانة

أثار اهتمام العلماء ملاحظة حديثة تمت في مركز مجرتنا درب التبانة. أثناء دراسة القوس A*، الثقب الأسود الهائل الموجود هناك، اكتشف عالما الفيزياء الفلكية غوستافو ماجالانيس-جويخون وسيرجيو ميندوزا من الجامعة الوطنية المستقلة في المكسيك اكتشافًا مفاجئًا. وبتحليل بيانات أشعة جاما التي حصل عليها تلسكوب فيرمي لأشعة جاما الفضائي في ديسمبر 2022، وجدوا نمطًا غريبًا - كل 76.32 دقيقة، يصدر برج القوس A* انفجارًا قويًا من إشعاع جاما. بالإضافة إلى ذلك، لاحظوا أنه عند نفس التردد، يحدث توهج راديوي، ويتبعه توهج الأشعة السينية كل 149 دقيقة.

تتحدى هذه الظاهرة فكرة أن الثقوب السوداء لا تنبعث منها إشعاعات. على الرغم من أن الثقوب السوداء في حد ذاتها ليست مصادر للإشعاع، إلا أن أفق الحدث المحيط بها قصة مختلفة. ويشير وجود هذه التوهجات إلى وجود جسم مجهول داخل أفق الحدث لكوكب القوس A* المسؤول عن هذه الانبعاثات.

يقترح علماء الفيزياء الفلكية أن هذا الجسم من المحتمل أن يكون عبارة عن كتلة مدمجة ومتماسكة من الغاز الساخن، متماسكة معًا بواسطة مجال مغناطيسي قوي بشكل لا يصدق. يلقي هذا الاكتشاف الاستثنائي الضوء على الآليات التي تحرك سلوك الثقوب السوداء فائقة الكتلة. إنه يعني وجود بنية مهمة وديناميكية داخل برج القوس A*، مما قد يغذي نشاطه المتقطع.

يفتح هذا الاكتشاف آفاقًا جديدة لدراسة الطبيعة الغامضة للثقوب السوداء وتعميق فهمنا للعمليات المعقدة التي تحدث في قلبها. يمهد البحث الذي أجراه ماجالانيس-جويخون وميندوزا الطريق لإجراء تحقيقات مستقبلية ويحث العلماء على إعادة النظر في النظريات الحالية حول هذه الكيانات الكونية.

أسئلة وأجوبة

ما هو برج القوس أ*؟

القوس A* هو ثقب أسود هائل يقع في مركز مجرة ​​درب التبانة. كتلته تعادل حوالي أربعة ملايين مرة كتلة شمسنا.

كيف يدرس العلماء برج القوس أ*؟

يستخدم العلماء أدوات مختلفة، مثل تلسكوبات أشعة جاما، وكاشفات الأشعة السينية، والتلسكوبات الراديوية، لمراقبة انبعاثات وسلوكيات برج القوس أ*. تساعدهم هذه الملاحظات على جمع بيانات قيمة حول الثقب الأسود الهائل والمناطق المحيطة به.

ما سبب أهمية التوهجات المنبعثة من برج القوس A*؟

توفر التوهجات الدورية المنبعثة من برج القوس A* رؤى قيمة حول الآليات والهياكل الأساسية للثقوب السوداء فائقة الكتلة. إنها تتحدى الفهم التقليدي بأن الثقوب السوداء لا تنبعث منها إشعاعات، مما يوفر لعلماء الفلك الفرصة لكشف الألغاز المحيطة بهذه الظواهر الكونية.