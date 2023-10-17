العلماء يحددون مسببات الأمراض البكتيرية، مما يفتح الباب أمام استراتيجيات علاجية جديدة

يسلط بحث جديد أجري في جامعة نيفادا في لاس فيغاس (UNLV) الضوء على البكتيريا الضارة وكيفية تنشيط جينات معينة تسبب المرض في جسم الإنسان. بقيادة عالمة الأحياء الدقيقة هيلين وينج، ركز فريق من العلماء متعددي التخصصات اهتمامهم على الشيجيلا، وهو مسببات الأمراض البكتيرية القاتلة المسؤولة عن التسبب في أعراض مثل تقلصات البطن والحمى والإسهال. تقدر مراكز السيطرة على الأمراض والوقاية منها أن عدوى الشيغيلا تؤدي إلى وفاة 600,000 ألف شخص على مستوى العالم كل عام.

أحد الاكتشافات الرئيسية التي توصل إليها الباحثون هو دور بروتين رئيسي يسمى VirB، والذي يعمل بمثابة "مفتاح" يحفز البكتيريا لتسبب المرض لدى البشر. يرتبط البروتين بالحمض النووي للشيغيلا، مما يؤدي إلى تنشيط المرض. ومع ذلك، وجدت الدراسة أن التدخل في عملية ربط VirB يمكن أن يمنع الشيغيلا من التسبب في المرض.

وقد حاز البحث المنشور في مجلة mBio على التقدير باعتباره "اختيار المحرر". عندما يتم إجراء بدائل في بروتين VirB، فإنه يفقد قدرته على تنشيط جينات الفوعة في Shigella، مما يجعل البكتيريا غير معدية بشكل فعال. يفتح هذا الاكتشاف إمكانية تطوير علاجات تستهدف بروتين VirB لمكافحة عدوى الشيغيلا.

يهدف الفريق في مختبر علم الأحياء الدقيقة التابع لجامعة UNLV إلى الحصول على فهم أفضل لبروتينات "التبديل" هذه، والتي يمكنها تحويل البكتيريا غير الضارة عادةً إلى مسببات أمراض عدوانية. الهدف النهائي هو الكشف عن طرق للسيطرة على البكتيريا المسببة للأمراض وربما تطوير أدوية جديدة تستهدف هذه البروتينات.

وتمتد آثار هذا البحث إلى ما هو أبعد من الشيغيلا لتشمل مسببات الأمراض الأخرى. ويعتقد العلماء أنه يمكن تطبيق أساليب مماثلة على البكتيريا الأخرى ذات الصلة سريريًا من خلال استهداف البروتينات المختلفة المرتبطة بضراوة المرض. ومن خلال فهم عمل هذه البروتينات وتفاعلاتها، يأمل العلماء في تحسين استراتيجيات العلاج وتخفيف عبء الأمراض المعدية في جميع أنحاء العالم.

أحد الجزيئات الرئيسية المشاركة في عملية الارتباط هو سيتيدين ثلاثي الفوسفات (CTP)، وهو أمر بالغ الأهمية لتنظيم VirB. ومن خلال التدخل في ارتباط CTP، يأمل الباحثون في تطوير استراتيجيات علاجية يمكن أن تقلل من تأثير البكتيريا الضارة مثل الشيغيلا.

يمثل هذا البحث خطوة مهمة إلى الأمام في الكشف عن مسببات الأمراض البكتيرية ويفتح الباب أمام طرق جديدة للعلاج والوقاية. ومن خلال فهم الآليات التي تسمح للبكتيريا بالتسبب في المرض، يمكن للعلماء تطوير استراتيجيات أكثر فعالية لمكافحة هذه العدوى وتحسين الصحة العالمية.

المصدر: جامعة نيفادا، لاس فيغاس [بدون عنوان URL]