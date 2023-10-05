اكتشف العلماء أعلى طاقة لأشعة جاما على الإطلاق من النجم النابض

توصل العلماء الذين يستخدمون مرصد HESS في ناميبيا إلى اكتشاف مذهل، وهو أن أشعة جاما ذات أعلى طاقة تم اكتشافها على الإطلاق تنبعث من نجم ميت يسمى النجم النابض. تبلغ طاقة أشعة جاما هذه 20 تيرا إلكترون فولت، أي حوالي 10 تريليون مرة طاقة الضوء المرئي. يمثل هذا الاكتشاف تحديًا للفهم الحالي لكيفية إنتاج أشعة جاما النبضية، كما ورد في مجلة Nature Astronomy.

النجم النابض هو بقايا نجم انفجر في مستعر أعظم. وهو نجم ميت كثيف للغاية وصغير الحجم، ويبلغ قطره حوالي 20 كيلومترًا فقط. تتمتع النجوم النابضة بمجال مغناطيسي هائل وتتكون في معظمها من النيوترونات. تخيل أن ملعقة صغيرة من مادة النجم النابض تبلغ كتلتها أكثر من خمسة مليارات طن!

تبعث النجوم النابضة حزمًا من الإشعاع الكهرومغناطيسي التي تدور مثل المنارات الكونية. يمكن لهذه الحزم أن تنتج ومضات إشعاعية عندما تعبر نظامنا الشمسي. يمكن ملاحظة هذه الومضات، المعروفة باسم نبضات الإشعاع، عبر نطاقات طاقة مختلفة من الطيف الكهرومغناطيسي.

ويعتقد الباحثون أن الإلكترونات السريعة الموجودة في الغلاف المغناطيسي للنجم النابض هي المسؤولة عن إنتاج هذا الإشعاع. وعندما تنتقل هذه الإلكترونات إلى الخارج، فإنها تكتسب الطاقة وتطلقها على شكل حزم إشعاعية يمكن ملاحظتها. ومع ذلك، فإن الاكتشاف الجديد يتحدى الفهم السابق لكيفية عمل النجوم النابضة. يشير مكون الإشعاع المكتشف عند الطاقات الأعلى إلى أن الإلكترونات ربما سافرت إلى مسافة أبعد من الغلاف المغناطيسي.

يفتح هذا الاكتشاف فرصًا جديدة لمراقبة النجوم النابضة الأخرى في نطاق عشرات من تيرا إلكترون فولت، مما يمكن أن يوفر مزيدًا من الأفكار حول عمليات التسارع الشديد في الأجسام الفيزيائية الفلكية شديدة الممغنطة. إن اكتشاف أشعة جاما ذات الطاقة الأعلى من النجم النابض يوسع معرفتنا ويتطلب منا إعادة التفكير في فهمنا الحالي لهذه الأجرام السماوية الرائعة.

المصدر الألمانية إلكترونن-السنكروترون