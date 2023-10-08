اكتشف العلماء أعلى طاقة لأشعة جاما على الإطلاق من النجم النابض

حقق العلماء الذين يستخدمون مرصد HESS في ناميبيا اكتشافًا رائدًا من خلال اكتشاف أعلى طاقة لأشعة جاما على الإطلاق من نجم ميت يعرف باسم النجم النابض. تم قياس أشعة جاما بسرعة مذهلة تبلغ 20 تيرا إلكترون فولت، أي ما يعادل حوالي 10 تريليون مرة من طاقة الضوء المرئي. يتحدى هذا الاكتشاف النظرية الحالية حول إنتاج أشعة جاما النابضة، كما ذكر فريق دولي من الباحثين في مجلة Nature Astronomy.

النجوم النابضة هي بقايا النجوم التي تعرضت لانفجار سوبر نوفا قوي. تترك هذه الانفجارات النجمية وراءها أجسامًا كثيفة بشكل لا يصدق، تُعرف بالنجوم الميتة، ويبلغ قطرها الصغير حوالي 20 كيلومترًا. تدور هذه النجوم بسرعة عالية للغاية وتمتلك مجالًا مغناطيسيًا هائلاً.

يلقي فريق العلماء، بقيادة إيما دي أونا فيلهلمي من DESY، الضوء على خصائص النجوم النابضة. يوضح فيلهلمي أن هذه النجوم الميتة تتكون في الغالب من النيوترونات وهي كثيفة بشكل ملحوظ. ولوضع كثافتها في منظورها الصحيح، قامت بمقارنتها بملعقة صغيرة من المادة، التي تبلغ كتلتها أكثر من خمسة مليارات طن، أي أكبر بحوالي 900 مرة من الهرم الأكبر في الجيزة.

يمثل الاكتشاف في مرصد HESS تحديًا للفهم الحالي لكيفية إنتاج أشعة جاما النابضة. سيكون من الضروري إجراء المزيد من البحث والتحليل لشرح انبعاث أشعة جاما عند مستويات الطاقة العالية هذه. يمهد هذا الاختراق الطريق أمام طرق جديدة للاستكشاف وفهم أكبر للنجوم النابضة الغامضة في عالمنا.

مصادر:

– المجلة: علم الفلك الطبيعي

– فريق مرصد HESS في DESY