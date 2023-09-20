تظهر الأبحاث الجديدة أن التكسير باستخدام ثاني أكسيد الكربون السائل يمكن أن يؤدي إلى هزات صغيرة

كشفت دراسة جديدة أن التكسير الهيدروليكي، سواء تم إجراؤه باستخدام ثاني أكسيد الكربون السائل (CO2) أو الماء، يمكن أن يسبب هزات صغيرة. تؤكد هذه الدراسة أن الهزات تنتج عن نفس العمليات التي يمكن أن تؤدي إلى زلازل أكبر وأكثر تدميرا.

يتضمن التكسير الهيدروليكي، أو التكسير الهيدروليكي، حقن السوائل تحت سطح الأرض لاستخراج النفط والغاز الطبيعي. في حين أن طرق التكسير التقليدية تستخدم مياه الصرف الصحي، فإن هذا البحث ركز على استخدام ثاني أكسيد الكربون السائل. يتمتع التكسير باستخدام ثاني أكسيد الكربون السائل بفائدة إضافية تتمثل في عزل الكربون، مما يقلل من مساهمته في الاحتفاظ بالحرارة في الغلاف الجوي.

تشير التقديرات إلى أن تكسير ثاني أكسيد الكربون لديه القدرة على توفير قدر كبير من الكربون سنويًا مثل مليار لوح شمسي. وهذا يجعله خيارًا أكثر صداقة للبيئة مقارنةً بتكسير مياه الصرف الصحي، لأنه يحافظ على الكربون تحت الأرض وخارج الغلاف الجوي.

تشير الدراسة، التي نشرت في مجلة Science، إلى أن نتائج الهزات الناتجة عن التكسير الهيدروليكي لثاني أكسيد الكربون من المحتمل أن تنطبق على التكسير الهيدروليكي المائي أيضًا. كلتا الطريقتين يمكن أن تحفز النشاط الزلزالي.

ناقش علماء الزلازل سابقًا مصدر هذه الهزات، حيث اقترح البعض أنها ناجمة عن زلازل كبيرة تحدث في أماكن بعيدة، بينما افترض آخرون أنها كانت ضوضاء ناتجة عن الأنشطة البشرية. ومن خلال تركيب أجهزة قياس الزلازل حول موقع التكسير في ويلينغتون، كانساس، تمكن الباحثون من تحديد أن الهزات كانت مرتبطة بالفعل بحقن السوائل.

يعد رصد هذه الأنشطة أمرًا بالغ الأهمية لفهم تشوه الصخور وتتبع حركة السوائل بعد الحقن. يمكن أن تساعد تجارب النمذجة في تحديد الضغوط الآمنة لحقن السوائل لتقليل احتمالية إثارة نشاط زلزالي ضار. ومع ذلك، فإن وجود أخطاء غير معروفة يجعل من الصعب التنبؤ بالنتيجة في جميع الحالات.

يسلط هذا البحث الضوء على التأثير المحتمل للتكسير الهيدروليكي على الأنشطة الزلزالية ويؤكد على الحاجة إلى المراقبة والتنظيم الدقيق للتخفيف من المخاطر المرتبطة بالعملية.

مصادر:

- شانخو نيوجي وأبهيجيت غوش وأبهاش كومار وريتشارد دبليو هاماك. "يتم إنشاء إشارات الهزة أثناء حقن السوائل عن طريق انزلاق الصدع." علوم.

– جامعة كاليفورنيا في ريفرسايد. "يمكن أن يسبب التكسير الهيدروليكي هزات صغيرة، بغض النظر عن السوائل المستخدمة." ساينس ديلي، 4 أغسطس 2023.