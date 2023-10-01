اكتشاف مصدر محاذاة النجوم بالقرب من مركز المجرة

توصل علماء من جامعة مانشستر وجامعة هونغ كونغ إلى اكتشاف مهم فيما يتعلق بمحاذاة النجوم القريبة من مركز المجرة. ظلت محاذاة السدم الكوكبية، التي اكتشفها لأول مرة طالب الدكتوراه في مانشستر، براين ريس، غير مفسرة حتى الآن. أكدت البيانات الجديدة التي تم الحصول عليها من التلسكوب الكبير جدًا للمرصد الأوروبي الجنوبي وتلسكوب هابل الفضائي المحاذاة وحددت مجموعة معينة من النجوم المسؤولة عنها: النجوم الثنائية القريبة.

السدم الكوكبية هي سحب من الغاز تطردها النجوم في نهاية حياتها. درس الفريق مجموعة من السدم الكوكبية في انتفاخ المجرة بالقرب من مركز درب التبانة. على الرغم من أن السدم ليست ذات صلة وأنها تأتي من نجوم مختلفة ولدت في أوقات مختلفة وفي مواقع مختلفة، فقد وجد أن أشكالها تتوافق تقريبًا مع مستوى المجرة. تم اكتشاف هذا الاصطفاف في السدم الكوكبية مع رفاق نجميين قريبين، حيث يدور النجم المرافق حول النجم الرئيسي على مسافة أقرب من مسافة عطارد إلى شمسنا.

وتشير النتائج إلى أن المحاذاة من المحتمل أن تكون مرتبطة بالفصل الأولي للمكونات الثنائية في وقت ولادة النجم. هناك حاجة إلى مزيد من البحث لفهم الآليات الكامنة وراء هذا المحاذاة بشكل كامل، لكن هذا الاكتشاف يقدم دليلًا مهمًا على عملية ثابتة ومضبوطة تؤثر على تكوين النجوم على مدى مليارات السنين وعلى مسافات شاسعة.

تعمل هذه الدراسة، التي نشرت في مجلة Astrophysical Journal Letters، على تعميق فهمنا لديناميكيات وتطور منطقة الانتفاخ في درب التبانة. وقام الباحثون بالتحقيق في 136 سديمًا كوكبيًا مؤكدًا في انتفاخ المجرة باستخدام التلسكوب الكبير جدًا، وأعادوا فحص 40 منها باستخدام صور عالية الدقة من تلسكوب هابل الفضائي.

قد يتأثر محاذاة السدم بالحركة المدارية السريعة للنجم المرافق، حتى أنه من المحتمل أن يدور داخل النجم الرئيسي. يلقي هذا الاكتشاف الضوء على العمليات المعقدة التي تنطوي عليها عملية تكوين النجوم والعوامل التي تشكل مجرتنا.

المراجع:

– رسائل مجلة الفيزياء الفلكية

– المرصد الأوروبي الجنوبي

– تلسكوب هابل الفضائي