رؤى جديدة في القارة المختفية

لقد انبهر الجيولوجيون منذ فترة طويلة باللغز المتغير باستمرار لقارات الأرض. سلط الإنجاز الأخير الذي حققه فريق من جامعة أوتريخت في هولندا الضوء على قارة اختفت بشكل غامض منذ ملايين السنين. انفصلت هذه الكتلة الأرضية التي يبلغ طولها 5,000 كيلومتر، والمعروفة باسم أرجولاند، عن غرب أستراليا منذ حوالي 155 مليون سنة. ومع ذلك، ظل مكان وجوده لغزا حتى الآن.

يكمن مفتاح حل هذا اللغز تحت سطح المحيط، حيث يوفر "الفراغ" الضخم المعروف باسم Argo Abyssal Plain أدلة مهمة. وباستخدام بنية قاع البحر، استنتج الباحثون أن أرجولاند انجرفت باتجاه الشمال الغربي، واستقرت في النهاية تحت جزر جنوب شرق آسيا. وخلافا للتوقعات، لم يتم اكتشاف قارة كبيرة تحت هذه الجزر. وبدلاً من ذلك، تم العثور على بقايا شظايا قارية صغيرة فقط، محاطة بأحواض محيطية أقدم بكثير.

انطلق العلماء في جامعة أوتريخت في رحلة لتجميع ما حدث للأرض المفقودة. واكتشفوا أن قارة أخرى "مفقودة"، تم العثور عليها في عام 2019، قد غرقت في عباءة الأرض، ولم تترك وراءها سوى الطبقة العليا التي شكلت جبال جنوب أوروبا. ومع ذلك، فإن أرجولاند لم تترك مثل هذه البقايا خلفها.

يسلط هذا الوحي الضوء على أهمية فهم الماضي الجيولوجي للأرض. وأوضح الجيولوجي دو فان هينسبيرجن أن إعادة بناء القارات العظمى السابقة وفهم جغرافية الأرض في العصور السابقة أمر حيوي لاكتساب نظرة ثاقبة لعمليات مثل تطور التنوع البيولوجي، والمناخ، وإيجاد المواد الخام، وفهم التكوينات الجبلية وتكتونية الصفائح.

ومن خلال سبع سنوات من البحث، اكتشف الفريق أن أرجولاند انقسمت إلى أجزاء مختلفة، أطلقوا عليها اسم أرجوبيلاغو. تم فصل هذه الأجزاء القارية الصغيرة عن طريق أحواض محيطية قديمة، تشبه القارات المغمورة الأخرى مثل أدريا الكبرى وزيلانديا. وصلت الشظايا إلى مواقعها الحالية منذ حوالي 300 مليون سنة، وهي اليوم تقع في أعماق الغابات الخضراء في إندونيسيا وميانمار.

لا يوفر هذا الاختراق رؤى جديدة لجيولوجيا جنوب شرق آسيا فحسب، بل يعمق أيضًا فهمنا للماضي الديناميكي للأرض والآليات التي تشكل كوكبنا.

أسئلة وأجوبة

س: لماذا اعتبرت أرجولاند لغزا؟

ج: لقد اختفت أرجولاند، وهي قارة انفصلت عن غرب أستراليا، مما ترك الخبراء في حيرة من أمرهم بشأن موقعها.

س: كيف تم حل لغز أرجولاند؟

ج: استخدم الباحثون في جامعة أوتريخت بنية قاع البحر لتتبع انجراف أرجولاند، الذي انتهى به الأمر أسفل جزر جنوب شرق آسيا.

س: ماذا اكتشف الباحثون عن أرجولاند؟

ج: خلافاً للتوقعات، لم يتم العثور على قارة كبيرة أسفل جزر جنوب شرق آسيا. وبدلاً من ذلك، تم اكتشاف أجزاء قارية صغيرة محاطة بأحواض محيطية قديمة.

س: ما أهمية دراسة الماضي الجيولوجي للأرض؟

ج: إن فهم التاريخ الجيولوجي للأرض أمر حيوي لفهم عمليات مثل تطور التنوع البيولوجي، وتغير المناخ، واستكشاف الموارد، وتكوين الجبال، وتكتونية الصفائح.

س: ماذا أطلق الباحثون على شظايا أرجولاند؟

ج: أطلق الباحثون على الشظايا اسم Argopelago، وهي تمثل شظايا قارات صغيرة مفصولة بأحواض محيطية قديمة.

مصادر: جامعة أوترخت (URL)