آلية مناخية جديدة في العصر الطباشيري اكتشفها الباحثون

اكتشف باحثون من الجامعة العبرية وجامعة بريستول آلية مناخية غير معروفة سابقًا خلال العصر الطباشيري كان لها تأثير كبير على مناخ الأرض. وتستكشف الدراسة العلاقة بين الحركة القارية واضطرابات التيارات المحيطية التي أثرت على التدرجات الحرارية خلال هذه الفترة. لا يضيف هذا البحث إلى فهمنا لديناميكيات المناخ القديمة فحسب، بل يسلط الضوء أيضًا على دور العمليات المحيطية في النظام المناخي الحالي.

استخدمت الدراسة، التي نشرت في مجلة Nature Communications، نموذجًا تحليليًا مبتكرًا طوره باحثون من الجامعة العبرية. وقد درس الدورة التي تحركها الرياح على سطح المحيط وشدد على أهمية هندسة حوض المحيط في تشكيل المناخ. وركزت الدراسة على العصر الطباشيري، الذي حدث قبل حوالي 145 إلى 66 مليون سنة، وتميز بارتفاع مستويات ثاني أكسيد الكربون في الغلاف الجوي.

ويهدف الباحثون إلى الكشف عن العلاقة المعقدة بين التغيرات في أنماط تيارات المحيط والتغيرات في تدرجات درجات الحرارة خلال العصر الطباشيري. ومن خلال نماذج حاسوبية تحاكي المناخات القديمة، وجدوا أن حركة قارات الأرض خلال هذه الفترة أدت إلى تباطؤ التيارات المحيطية الكبيرة الدوامة المسؤولة عن حمل المياه الدافئة من خط الاستواء إلى القطبين. تسبب هذا الاضطراب في زيادات كبيرة في اختلافات درجات الحرارة بين القطبين والمناطق الاستوائية خلال تلك الفترة.

تمتد آثار هذا الاكتشاف إلى ما بعد العصر الطباشيري. وهو يسلط الضوء على أهمية دوامات المحيطات، أو أنماط الدورة الدموية، في تشكيل ديناميكيات المناخ، سواء في الماضي أو اليوم. ومن خلال فهم كيفية تأثير هذه التيارات على الاختلافات في درجات الحرارة بين القطبين والمناطق الاستوائية، يمكننا الحصول على نظرة ثاقبة للتنوع البيولوجي والمناخ في العصر الطباشيري.

تتوافق نتائج هذه الدراسة مع الأدلة الجيولوجية من العصر الطباشيري، مما يدعم الآليات المقترحة ويعزز فهمنا لديناميات المناخ الماضية. هذه المعرفة لديها القدرة على المساعدة في النمذجة والتنبؤ بآثار تغير المناخ في العصر الحديث، حيث تستمر أنماط دوران المحيطات في لعب دور حاسم في تنظيم المناخ العالمي.

وفي الختام، يعمق هذا البحث فهمنا للعلاقة بين أنماط دوران المحيطات، والاختلافات في درجات الحرارة، والظروف المناخية الماضية. كما يؤكد على أهمية العمليات المحيطية في تشكيل النظم المناخية المعاصرة. ومن خلال كشف آليات المناخ في الماضي، يمكننا أن نفهم ونواجه تحديات تغير المناخ في الوقت الحاضر بشكل أفضل.

المرجع: "تأثيرات التغيرات الجغرافية القديمة وتقلب ثاني أكسيد الكربون على تدرجات درجات الحرارة في خطوط العرض الوسطى الشمالية في العصر الطباشيري" بقلم كوشال جيانشانداني، وساجي ماور، وأوري آدم، وألكسندر فارنسورث، وهيزي جيلدور، ودانييل جيه لونت وناثان بالدور، 2 أغسطس 25، طبيعة مجال الاتصالات. دوى: 2023/s10.1038-41467-023-40905