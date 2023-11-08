اكتشف العلماء ثقبًا أسودًا قديمًا هائلًا، مما وسع فهمنا للكون

توصل العلماء إلى اكتشاف مذهل يتحدى فهمنا الحالي للكون المبكر. باستخدام تلسكوب جيمس ويب الفضائي التابع لناسا ومرصد شاندرا للأشعة السينية، اكتشف الباحثون ثقبًا أسود يسبق الثقب الموجود في مجرتنا درب التبانة، وهو أكبر بعشر مرات. يؤكد هذا الاكتشاف الفرضية القديمة القائلة بأن الثقوب السوداء الهائلة كانت موجودة في فجر الكون.

ويقدر عمر هذا الثقب الأسود الاستثنائي بنحو 13.2 مليار سنة، مما يجعله أقدم بنحو 200 مليون سنة من الثقوب السوداء المكتشفة سابقا. لوضع هذا في الاعتبار، نشأ هذا العملاق القديم بعد 670 مليون سنة فقط من الانفجار الكبير.

يوضح المؤلف الرئيسي أكوس بوجدان، من مركز هارفارد سميثسونيان للفيزياء الفلكية، أن الثقوب السوداء في بعض المجرات يمكن أن تزن ما بين 10% إلى 100% من الكتلة الإجمالية لجميع النجوم في تلك المجرة. ويتناقض هذا بشكل كبير مع الثقوب السوداء الموجودة في مجرة ​​درب التبانة والمجرات القريبة، والتي تمثل 0.1% فقط من الكتلة الإجمالية.

يقول بريامفادا ناتاراجان من جامعة ييل، الذي شارك في الدراسة المنشورة في مجلة Nature Astronomy: "من المبكر حقًا أن يصبح الكون بهذا الحجم".

ويعتقد الباحثون أن هذا الثقب الأسود تشكل من سحب ضخمة من الغاز انهارت في مجرة ​​مجاورة. ومع اندماج المجرتين، احتل الثقب الأسود الهائل مركز الصدارة. ولتأكيد وجوده، اكتشف شاندرا الأشعة السينية المنبعثة من الثقب الأسود كغاز حلزوني داخله. هذه الميزة المميزة تصنفه على أنه كوازار، لأنه ينمو بشكل نشط وينبعث منه إشعاعات مكثفة.

وفي حين يلقي هذا الاكتشاف الضوء على المراحل الأولى لنشوء الكون، فإنه يثير أيضًا أسئلة جديدة حول تكون الثقوب السوداء ونموها. ويتوقع العلماء أن يكشف تلسكوب ويب، إلى جانب المراصد المستقبلية الأخرى، عن المزيد من الثقوب السوداء القديمة، مما يوسع معرفتنا بهذه الأجسام الكونية الغامضة.

الأسئلة المتكررة

ما هو الثقب الأسود؟

الثقب الأسود هو منطقة في الفضاء ذات جاذبية قوية للغاية، شديدة لدرجة أنه لا يمكن لأي شيء، ولا حتى الضوء، الإفلات من قبضتها. ويتكون من بقايا النجوم الضخمة التي انهارت تحت تأثير جاذبيتها.

ما هو الكوازار؟

الكوازار هو نوع من الثقوب السوداء التي تنبعث منها كميات هائلة من الطاقة والضوء. ويحدث ذلك عندما يتغذى ثقب أسود هائل على المادة المحيطة به، مما يتسبب في توهج الغاز بشكل ساطع.

كيف اكتشف العلماء الثقوب السوداء؟

غالبًا ما يستخدم العلماء التلسكوبات الفضائية مثل مرصد شاندرا للأشعة السينية للكشف عن الثقوب السوداء. ومن خلال مراقبة الأشعة السينية المنبعثة من الغاز المتساقط داخل الثقوب السوداء، يمكن للباحثين تأكيد وجودها.

ما هي الآثار المترتبة على اكتشاف الثقوب السوداء القديمة فائقة الكتلة؟

يوفر اكتشاف الثقوب السوداء القديمة فائقة الكتلة رؤى قيمة حول تكوين ونمو هذه العمالقة الكونية. إنه يتحدى النظريات الموجودة حول الجدول الزمني لتطور الثقب الأسود ويساهم في فهمنا للكون المبكر.