دراسة جديدة تكشف عن منطقة بركانية شاسعة في القارة المخفية زيلانديا

نشر علماء كيوي دراسة رائدة في المجلة العلمية Tectonics، حيث كشفوا عن رؤى جديدة حول القارة الثامنة المعترف بها مؤخرًا، زيلانديا. وترسم الدراسة خريطة زيلانديا - التي تعادل مساحة نيوزيلندا تقريبًا - لأول مرة، بما في ذلك حوافها البحرية. لقد كانت القارة مخفية تحت المحيط، ولا يوجد سوى جزء صغير فوق مستوى سطح البحر على شكل نيوزيلندا. تعتبر زيلانديا أحدث وأصغر وأرق قارة في العالم، وقد ظلت غير مرئية إلى حد كبير بالنسبة لنا. ومع ذلك، إذا تم تجفيف المحيطات، فإنها ستمتد إلى ما يقرب من خمسة ملايين كيلومتر مربع في جنوب المحيط الهادئ.

زيلانديا، التي تتكون من كتلة مخفية تحت الأمواج، كانت تقع ذات يوم فوق مستوى سطح البحر منذ ملايين السنين. وكانت الديناصورات تجوب مناظرها الطبيعية المنخفضة، وقد تم التلميح إلى وجودها في الأوراق العلمية منذ أكثر من قرن. ومع ذلك، لم يكن الأمر كذلك حتى عام 2017 عندما قامت دراسة رائدة بقيادة GNS Science بجعل زيلانديا قارة معترف بها. والآن، بعد مرور ست سنوات، رسم العلماء خريطة جيولوجية للجزء الشمالي من زيلانديا، وكشفوا عن منطقة بركانية ضخمة اندلعت منذ ما بين 100 إلى 60 مليون سنة على طول حافة قارة غوندوانا العملاقة.

في السابق، تم التقليل من دور الصهارة في تفكك جندوانا، وفقا للدراسة. تبلغ مساحة المنطقة البركانية الموجودة في زيلانديا 250,000 ألف كيلومتر مربع، أي ما يعادل مساحة نيوزيلندا نفسها تقريبًا. وكشفت الدراسة أيضًا عن "العمود الفقري" القديم لزيلانديا الذي يبلغ عمره 250 مليون عام، والمعروف باسم "ميدين باثوليث"، والذي يمتد لمسافة 4,000 كيلومتر إلى كاليدونيا الجديدة. تلقي الدراسة ضوءًا جديدًا على الأحداث الجيولوجية التي شهدتها زيلانديا والتي شكلت القارة، ولكنها تسلط الضوء أيضًا على أنه لا يزال هناك الكثير مما يجب استكشافه واكتشافه فيما يتعلق بحدودها المادية وتكوينها.

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