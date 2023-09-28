اكتشاف Capitojoppa amazonica: جنس دبور جديد في منطقة الأمازون في بيرو

تشتهر محمية Allpahuayo-Mishana الوطنية في بيرو بتنوعها البيولوجي المذهل، وقد أضاف باحثون من جامعة توركو في فنلندا إلى نسيج الحياة الغني باكتشاف جنس جديد من الدبابير، Capitojoppa. ووصف الباحثون، الذين كانوا يدرسون التنوع البيولوجي للحشرات في المحمية لأكثر من عقدين من الزمن، الجنس الجديد في دراسة نشرت مؤخرا.

ينتمي Capitojoppa إلى فصيلة Ichneumoninae الفرعية، المعروفة بالدبابير الكبيرة والملونة التي توجد بشكل أساسي في المناطق الاستوائية. تتغذى هذه الدبابير على يرقات العثة والفراشات والشرانق. اكتشف الباحثون العديد من الأنواع غير المعروفة ضمن هذه الفصيلة الفرعية، والتي يخططون لوصفها في الدراسات المستقبلية.

اكتسبت محمية Allpahuayo-Mishana الوطنية شهرة علمية في أواخر الثمانينيات عندما قام عالم النبات ألوين جينتري بتوثيق عدد قياسي من أنواع الأشجار في منطقة صغيرة من الغابات المطيرة. منذ عام 1980، قام الباحثون في جامعة توركو بدراسة التنوع البيولوجي للحشرات في نفس مجالات البحث ووجدوا أعدادًا كبيرة بشكل ملحوظ من أنواع الحشرات. وفي هذه المنطقة اكتشفوا كابيتوجوبا.

يوفر اسم Capitojoppa نظرة ثاقبة لخصائص جنس الدبابير المكتشف حديثًا. "كابيتو" يدل على رأسه الكبير، يشبه إلى حد كبير جنس طائر الباربيت كابيتو الموجود في أمريكا الجنوبية. يشير جزء "جوبا" من الاسم إلى التشابه بين كابيتوجوبا وجنس الدبابير جوبا. يرتبط اسم النوع المحدد "amazonica" بمنطقة الأمازون.

كما شارك الباحثون من فنلندا في جهود الحفاظ على محمية Allpahuayo-Mishana. وتشتهر المنطقة بوفرة الأنواع التي لا مثيل لها، ويدرس الباحثون كيفية تأثير الأنشطة البشرية، مثل تغير المناخ، على الغابات المطيرة.

يضيف اكتشاف Capitojoppa amazonica إلى الفهم المتزايد للتنوع البيولوجي المذهل داخل محمية Allpahuayo-Mishana الوطنية. وستساعد الأبحاث المستمرة في المنطقة في تسليط الضوء على تأثيرات الأنشطة البشرية على هذا النظام البيئي الفريد.

المصدر

- "Capitojoppa، جنس جديد من Ichneumoninae (Hymenoptera، Ichneumonidae) من أمازونيا البيروفية" بقلم Brandon R. Claridge، وKari M. Kaunisto، وIlari E. Sääksjärvi، 1 سبتمبر 2023، ZooKeys. DOI: 10.3897/zookes.1178.108929