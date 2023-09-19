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دور الذيل المغناطيسي للأرض في تكوين الماء على القمر

Byروبرت أندرو

سبتمبر 19، 2023
دور الذيل المغناطيسي للأرض في تكوين الماء على القمر

سلطت دراسة حديثة الضوء على أصل الماء على القمر، وتشير إلى أن موجات الإلكترونات الموجودة في الذيل المغناطيسي للأرض يمكن أن تكون مسؤولة عن توليد الماء المتجمد على سطح القمر. وبينما كان وجود الجليد على القمر معروفًا منذ بعض الوقت، إلا أن مصدر هذه المياه ظل لغزًا.

ويربط البحث، الذي قاده شاي لي من جامعة هاواي، وجود الماء على القمر بالمنطقة المحيطة بالأرض المعروفة باسم الغلاف المغناطيسي. يعمل الغلاف المغناطيسي كدرع يحمي الأرض من إشعاع الجسيمات الشمسية والكوني.

أثناء دوران القمر حول الأرض، فإنه يمر عبر الذيل المغناطيسي، وهو ذيل ممدود ناتج عن دفع الرياح الشمسية للغلاف المغناطيسي. يحتوي هذا الذيل على جسيمات مشحونة للغاية، بما في ذلك الإلكترونات والأيونات. يحمي الذيل المغناطيسي القمر من الجسيمات المشحونة بينما يسمح للضوء بالوصول إلى سطح القمر.

لاحظت الدراسة، بناءً على البيانات التي جمعتها المركبة الفضائية الهندية Chandrayaan-1، أن تكوين الماء على القمر لم يتناقص كما هو متوقع عندما مر عبر الذيل المغناطيسي. وكانت دراسات سابقة قد أشارت إلى أن تكوين الماء على سطح القمر يرجع في المقام الأول إلى أيونات الهيدروجين في الرياح الشمسية. ومع ذلك، اكتشف الباحثون أنه لا بد من وجود مصادر إضافية لتكوين الماء في الذيل المغناطيسي.

ويقترح الباحثون أن الإلكترونات عالية الطاقة الموجودة داخل الذيل المغناطيسي تتفاعل مع التربة القمرية، وتطلق الهيدروجين المحتجز الذي يمكن أن يشكل الماء بعد ذلك. تم التخطيط لمزيد من التحقيق في محتوى الماء عند القطبين القمريين خلال نقاط مختلفة في مرور القمر عبر الذيل المغناطيسي للحصول على فهم أفضل لهذه العملية.

يعد هذا البحث مهمًا لأنه يساعد العلماء على تحديد مصادر المياه على القمر، والتي ستكون حاسمة بالنسبة للمهمات القمرية طويلة المدى في المستقبل وربما إنشاء مستوطنات بشرية.

مصادر:
1. NASA
2. موقع الفضاء.كوم
3. تنبيه العلوم

By روبرت أندرو

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