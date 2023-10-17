توصل العلماء إلى اكتشاف مذهل حول أصغر كوكب في نظامنا الشمسي، وهو عطارد. اكتشف الباحثون، بقيادة عالم الفلك ميتسونوري أوزاكي من جامعة كانازاوا في اليابان، موجات بلازما "مغنية" تحيط بعطارد، مما قد يوسع فهمنا للبيئة المغناطيسية للكوكب.

عطارد فريد من نوعه لأنه يفتقر إلى مجال مغناطيسي قوي بسبب قربه من الشمس. يعد اكتشاف موجات البلازما، أو أصوات "الصفير"، أمرًا مهمًا لأنه يتم ملاحظتها وتسجيلها عادةً من الغلاف الجوي لكواكب مثل الأرض والمشتري وزحل. ومع ذلك، فهذه هي المرة الأولى التي يتم فيها العثور على مثل هذه الموجات حول عطارد، وهو كوكب ذو غلاف جوي شبه معدوم بسبب القصف المستمر بالرياح الشمسية وإشعاع الشمس.

وعلى عكس الأرض التي لديها أحزمة إشعاعية دائمة مثل طبقة الأوزون لاحتجاز الإشعاع الشمسي، فإن عطارد يفتقر إلى هذه الحماية. ولذلك، فإن هذا الاكتشاف الجديد يفتح المجال أمام فرص لدراسة كيفية تشكيل الرياح الشمسية للمجال المغناطيسي الضعيف لعطارد.

وفي الأشهر الأخيرة، ظهرت أيضًا حقائق أخرى مثيرة للاهتمام حول عطارد. على الرغم من افتقاره إلى الغلاف الجوي، فإن الكوكب لديه شفق فريد خاص به. بالإضافة إلى ذلك، يُعرف عطارد بمداره السريع حول الشمس، حيث يكمل دورة واحدة خلال 88 يومًا أرضيًا فقط. والمثير للدهشة أنه ليس الكوكب الأكثر سخونة في نظامنا الشمسي؛ يذهب هذا اللقب إلى كوكب الزهرة بفضل غلافه الجوي الكثيف. علاوة على ذلك، لاحظ العلماء أن عطارد يتقلص تدريجيا، وهي ظاهرة حيرت الباحثين لسنوات عديدة.

هذا الاكتشاف لموجات البلازما حول عطارد يوسع معرفتنا بالكوكب وبيئته المغناطيسية. إنه يقدم فرصًا جديدة للعلماء للتعمق أكثر في ألغاز عطارد واكتساب فهم أفضل لتأثيرات الرياح الشمسية على هذا الكوكب الصخري.

مصادر:

– جامعة كانازاوا

– تنبيه العلوم