خزان نيوزيلندا تحت سطح البحر يمكن أن يحل لغز الزلازل "الصامتة"

قد يحمل الخزان المكتشف حديثًا تحت سطح البحر قبالة سواحل نيوزيلندا المفتاح لفهم الزلازل "الصامتة" التي تحدث في منطقة الاندساس هيكورانجي. تعتبر منطقة الاندساس، حيث تغوص الصفائح التكتونية للمحيط الهادئ تحت الصفائح التكتونية الأسترالية، مسؤولة عن توليد كمية كبيرة من الطاقة المكبوتة. ولطالما حير العلماء بسبب المجموعة المتنوعة من الزلازل التي لوحظت على طول هذه المنطقة، والتي يعتقد أنها تتأثر بوجود السوائل.

وقد أشارت الدراسات السابقة إلى أن الترطيب يضعف الصدوع داخل منطقة الاندساس، ولكن في الآونة الأخيرة فقط اكتسب العلماء نظرة ثاقبة للآليات الكامنة وراء هذه العملية. بالإضافة إلى ذلك، بدأ الباحثون في التعرف على دور الزلازل "بطيئة الانزلاق"، والتي تعمل على تغيير الصدوع تدريجيًا دون الشعور بها على السطح.

ومع ذلك، حتى الآن، لا يوجد دليل جيولوجي مباشر يدعم وجود خزان مياه كبير على طول منطقة الصدع. استخدم المؤلف الرئيسي أندرو غاز عمليات المسح الزلزالي لإنشاء صورة ثلاثية الأبعاد لهضبة بركانية قديمة، وكشف عن طبقات سميكة من الرواسب المحيطة بالبراكين المدفونة. وأظهر تحليل عينات الحفر الأساسية أن ما يقرب من نصف حجم الصخر يتكون من الماء.

يعد هذا الاكتشاف مهمًا لأنه يُعتقد أن ضغط المياه الجوفية يلعب دورًا في إطلاق الضغط التكتوني من خلال الزلازل البطيئة الانزلاق. ويُعتقد أن الرواسب الغنية بالمياه تعمل عادة كمصيدة للمياه الجوفية، ولكن في هذه الحالة، كان الصدع يحتوي على القليل من هذه المادة النموذجية. وبدلاً من ذلك، يشتبه الباحثون في أن البراكين القديمة والصخور المتحولة كانت تحمل كميات كبيرة من المياه إلى أسفل الصدع.

ستساهم هذه النتائج في البحث المستمر حول تأثيرات السوائل المحتبسة على الزلازل القوية. ويخطط العلماء لوضع نموذج لتأثير السوائل على الزلازل في جميع أنحاء المنطقة، مما سيساعد في نهاية المطاف على تطوير حسابات أكثر دقة لخطر تسونامي في نيوزيلندا. هذا البحث يجعلنا أقرب إلى فهم ديناميكيات مناطق الاندساس والمخاطر المحتملة التي تشكلها.

المصادر: نيوزيلندي هيرالد