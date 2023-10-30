اكتشافات جديدة: كشف أسرار المياه المخفية على الأرض

العلم هو رحلة لا تنتهي أبدًا لكشف الألغاز، ومن بين الاكتشافات الحديثة القدرة على إحداث ثورة في فهمنا لمصادر المياه على الأرض. بدأ الأمر كله بورقة بحثية صدرت عام 2014 بعنوان "ذوبان الجفاف في الجزء العلوي من الوشاح السفلي"، والتي كشفت عن سر رائع مخفي على عمق 400 ميل تحت السطح.

داخل صخرة معينة تُعرف باسم "رينجووديت"، وجد العلماء دليلاً على وجود إمدادات مياه هائلة تتحدى فهمنا التقليدي. على عكس السائل أو الصلب أو الغاز، فإن الماء الموجود داخل الرينجووديت يوجد في حالة رابعة - تكوين يشبه الإسفنج. يمتلك التركيب البلوري للرينجووديت خصائص فريدة تجذب الهيدروجين وتحبس الماء، مما يؤدي إلى هذه الظاهرة غير العادية.

ما يجعل هذا الاكتشاف أكثر إثارة للدهشة هو حجم خزان المياه المخفي. ومن خلال تحليل النشاط الزلزالي وموجات الصدمة، خلص الباحثون إلى أنه إذا كان 1% فقط من الصخور يحتوي على ماء، فيجب أن يكون هناك ثلاثة أضعاف كمية المياه الموجودة تحت سطح الأرض مما تحتويه محيطاتنا. يتحدى هذا الكشف المذهل مفهومنا لدورة المياه، ويوسعه إلى ما هو أبعد من التبادل المألوف بين الغلاف الجوي والمياه السطحية والمحيطات.

ويشير عالم الجيوفيزياء ستيف جاكوبسن، الذي لعب دورًا محوريًا في هذا الاكتشاف، إلى أن هذا الاختراق يمكن أن يقدم دليلاً على دورة المياه بأكملها على الأرض. يمكن لمثل هذه الدورة أن تفسر وفرة الماء السائل على سطح كوكبنا، وكانت موضوعًا للبحث العلمي لعقود من الزمن.

هذه النتيجة ليست معزولة. وفي استكشاف أعماق البحار الأخير الذي أجراه معهد شميدت للمحيطات، ظهر اكتشاف رائد آخر. تم اكتشاف نظام بيئي جديد تمامًا، مختبئًا تحت قاع البحر، يعج بالديدان والقواقع والبكتيريا والكائنات الحية الأخرى. ويضيف هذا الكشف إلى مجموعة متزايدة من الأدلة على أن كوكبنا لا يزال يحمل العديد من الأسرار، في انتظار الكشف عنها.

توفر هذه الاكتشافات الأمل والإلهام وسط أزمة المناخ الحالية والتدهور البيئي. ويؤكدون أن هناك الكثير لنتعلمه عن كوكبنا الأصلي وإمكانية إيجاد وسائل بديلة لتنشيط بيئتنا. وفي حين أن الآثار الكاملة لهذه الاكتشافات لم تُفهم بعد، هناك شيء واحد مؤكد – وهو أن رحلتنا في الاستكشاف العلمي لم تنته بعد.

الأسئلة الأكثر تكرارا

ما هو الرينجووديت؟

Ringwoodite هو نوع من الصخور الموجودة في أعماق وشاح الأرض. يمتلك خصائص فريدة تسمح له بامتصاص الماء كالإسفنجة.

كيف تم اكتشاف المياه المخفية؟

اكتشف العلماء الذين يدرسون الزلازل موجات صادمة تحت سطح الأرض ووضعوا نظرية حول وجود الماء في الرينجووديت. أدت الحسابات الإضافية إلى استنتاج مفاده أن كمية المياه تحت سطح الأرض يمكن أن تكون أكبر بثلاث مرات من تلك الموجودة في المحيطات.

ما هي الآثار المترتبة على هذا الاكتشاف؟

ويشير هذا الاكتشاف إلى وجود دورة مياه شاملة للأرض، مما يوسع فهمنا لمصادر المياه على كوكبنا. إنه يوفر أملاً جديدًا في إيجاد طرق بديلة لمواجهة التحديات التي يفرضها تغير المناخ والتدهور البيئي.