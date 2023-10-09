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علوم

وجد أن تصريف المياه الجوفية يؤثر على الحاجز المرجاني العظيم

Byفيكي ستافروبولو

أكتوبر 9، 2023
وجد أن تصريف المياه الجوفية يؤثر على الحاجز المرجاني العظيم

كشفت دراسة حديثة أجراها علماء من جامعة ساوثرن كروس أن الحاجز المرجاني العظيم يتأثر بشكل كبير بدخول النيتروجين والفوسفور إلى النظام البيئي من خلال تصريف المياه الجوفية. يشير هذا الاكتشاف إلى أن جهود الحفظ والترميم الحالية قد تحتاج إلى التعامل معها من منظور جديد.

يشير تصريف المياه الجوفية إلى إطلاق المياه تحت خط الماء في المحيط من مصادر مثل طبقات المياه الجوفية وقاع البحر. وباستخدام أدوات التتبع الطبيعية، جمع فريق البحث البيانات من المقاطع البحرية والأنهار والتجاويف الساحلية على طول ساحل كوينزلاند. ووجد الفريق أن تصريف المياه الجوفية ساهم بمقدار 10 إلى 15 مرة من العناصر الغذائية أكثر من مدخلات الأنهار، مع دخول النيتروجين إلى الشعاب المرجانية من خلال المياه الجوفية بمقدار ضعف ما تدخله مياه النهر.

في السابق، ركزت غالبية الجهود المبذولة للتخفيف من آثار المغذيات على الشعاب المرجانية على التدفق من أنظمة الأنهار. ومع ذلك، تسلط هذه الدراسة الضوء على الحاجة إلى النظر في تخزين العناصر الغذائية على المدى الطويل في المياه الجوفية، والتي يمكن تصريفها في المياه الساحلية على مدى عقود. تم ربط التأثيرات الضارة مثل ازدهار الطحالب وتفشي نجم البحر ذو التاج الشوكي وأمراض الأسماك بمستويات المغذيات المفرطة.

يؤكد هذا البحث على أهمية فهم وإدارة مصادر المغذيات لحماية الحاجز المرجاني العظيم. تعد التحولات الإستراتيجية في أساليب الإدارة ضرورية لحماية الشعاب المرجانية للأجيال القادمة. ويجب أن تركز الجهود على الحد من مدخلات المغذيات من مصادر المياه الجوفية والأنهار.

تم تمويل الدراسة من قبل مجلس البحوث الأسترالي، ومؤسسة هيرمان سليد، ومؤسسة الحاجز المرجاني العظيم. ومن خلال تسليط الضوء على ديناميكيات المغذيات المعقدة داخل النظام البيئي، يساهم هذا البحث في جهود الحفظ والترميم المستمرة للحاجز المرجاني العظيم.

مصادر:
- العلوم البيئية والتكنولوجيا: "تصريف المياه الجوفية تحت سطح البحر يتجاوز مدخلات النهر كمصدر للمغذيات للحاجز المرجاني العظيم" بقلم دوجلاس ر. تيت، إسحاق ر. سانتوس، سيباستيان لامونتين، جيمس ز. وداميان تي ماهر
– جامعة ساوثرن كروس

By فيكي ستافروبولو

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