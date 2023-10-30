وجدت دراسة جديدة أن ذوبان الأنهار الجليدية في القطب الجنوبي يفقد الجليد بمعدل ينذر بالخطر بسبب ذوبان المياه

كشفت دراسة رائدة أجراها باحثون في معهد سكريبس لعلوم المحيطات عن عامل مهم يساهم في الفقد السريع للجليد من الأنهار الجليدية في القطب الجنوبي: المياه الذائبة المتدفقة من تحت الأنهار الجليدية. وهذه المعلومات البالغة الأهمية، والتي تم التغاضي عنها سابقا، يمكن أن تؤدي إلى زيادة تقدر بنحو 15% في معدل ارتفاع مستوى سطح البحر بحلول عام 2300.

ركزت الدراسة على اثنين من الأنهار الجليدية في شرق القارة القطبية الجنوبية، دينمان، وسكوت، والتي تحتوي مجتمعة على ما يكفي من الجليد لتسبب ارتفاع مذهل في مستوى سطح البحر بمقدار 1.5 متر (5 أقدام). ومن خلال دراسة تأثير "التصريف تحت الجليدي"، وهو تدفق المياه الذائبة إلى البحر من أسفل الأنهار الجليدية، اكتشف الباحثون ارتفاعًا كبيرًا في مستويات سطح البحر.

إن تأثير ظاهرة "المياه الذائبة" التي لم يتم حسابها من قبل ليس فقط حاسما لفهم ديناميكيات فقدان الجليد ولكن أيضا لرفاهية المجتمعات الساحلية. وشدد تايلر بيلي، المؤلف الرئيسي للدراسة وباحث ما بعد الدكتوراه في سكريبس، على أهمية التوقعات الدقيقة لارتفاع مستوى سطح البحر بالنسبة لملايين الأشخاص المقيمين في المناطق الساحلية المنخفضة. تسلط النتائج الضوء على ضرورة الاستعداد المناسب للتخفيف من العواقب المحتملة.

ولاحظ الباحثون زيادة مذهلة بنسبة 15.7% في ارتفاع مستوى سطح البحر، من 19 ملم إلى 22 ملم، بحلول عام 2300، ويرجع ذلك فقط إلى التصريف تحت الجليدي. وتؤكد هذه الزيادة الكبيرة الحاجة الملحة إلى دمج هذه العملية في النماذج المناخية لتعزيز دقتها. وشدد المؤلف المشارك للدراسة، جامين جرينباوم، على نداء التنبيه الذي يقدمه هذا البحث لمجتمع النمذجة، مشددًا على ضرورة مراعاة مثل هذه العوامل في الدراسات المستقبلية.

في حين أن تأثير التصريف تحت الجليدي لا يمكن إنكاره، فمن الضروري أن نلاحظ أن سيناريو يوم القيامة النهائي يكمن في تصرفات البشرية فيما يتعلق بانبعاثات غازات الدفيئة. ويؤكد جرينباوم أنه على الرغم من النتائج المثيرة للقلق، فإن تخفيف الانبعاثات يظل أمرا بالغ الأهمية لمكافحة التهديدات التي تلوح في الأفق على كوكبنا. تعد هذه الدراسة بمثابة تذكير صارخ بأننا نمتلك المفتاح لمعالجة تغير المناخ وتجنب مستقبل كارثي.

الأسئلة الأكثر شيوعًا (FAQ)

س: ما هو التفريغ تحت الجليدي؟



ج: يشير التصريف تحت الجليدي إلى تدفق المياه الذائبة من تحت الأنهار الجليدية إلى البحر. إنه يلعب دورًا مهمًا في تسريع فقدان الجليد من الأنهار الجليدية في القطب الجنوبي.

س: كم يمكن أن يرتفع مستوى سطح البحر بسبب هذه الظاهرة؟



ج: هذا العامل المكتشف حديثاً يمكن أن يؤدي إلى زيادة بنسبة 15% في معدل ارتفاع مستوى سطح البحر بحلول عام 2300.

س: ما هي الأنهار الجليدية التي كانت محور الدراسة؟



ج: درست الدراسة نهري دينمان وسكوت الجليديين في شرق القارة القطبية الجنوبية، وكلاهما يحتوي على ما يكفي من الجليد لإحداث ارتفاع كبير في مستويات سطح البحر.

س: ما أهمية الإسقاط الدقيق لارتفاع مستوى سطح البحر؟



ج: إن التوقعات الدقيقة لارتفاع مستوى سطح البحر أمر حيوي للتحضير والتكيف الفعالين في المجتمعات الساحلية، التي تكون معرضة بشكل خاص لعواقب ارتفاع مستوى سطح البحر.

سؤال: كيف يمكننا معالجة التهديدات التي تلوح في الأفق والتي يفرضها تغير المناخ؟



ج: تسلط الدراسة الضوء على أن التأثير الأكثر أهمية على مستقبل كوكبنا يكمن في التخفيف من انبعاثات الغازات الدفيئة. إن معالجة الانبعاثات أمر ضروري لمكافحة التحديات الملحة التي نواجهها.