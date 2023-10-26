اكتشاف مذهل: تم الكشف عن الشعاب المرجانية البكر في جزر غالاباغوس

توصل العلماء على متن سفينة الأبحاث فالكور إلى اكتشاف استثنائي في المياه المحيطة بجزر غالاباغوس. وباستخدام الروبوت ROV SuBastian المتطور، والذي يمكنه استكشاف أعماق تصل إلى 4,500 متر، تمكن الباحثون من الكشف عن شعاب مرجانية للمياه الباردة لم يتم اكتشافها من قبل. وقد أضافت هذه الشعاب المرجانية غير العادية، التي تقع على عمق يتراوح بين 370 و420 مترًا تحت سطح الأرض، بُعدًا جديدًا لفهمنا لمحمية جزر غالاباغوس البحرية.

ويبلغ طول الشعاب المرجانية الأكبر منها 800 متر، وتعادل مساحة ثمانية ملاعب كرة قدم، بينما تمتد الشعاب الأصغر حجمًا إلى 250 مترًا. الأمر اللافت للنظر حقًا في هذه التكوينات المرجانية هو ثروة أنواع المرجان الصخري التي تؤويها، مما يشير إلى أنها كانت تغذي التنوع البيولوجي البحري منذ آلاف السنين. يعتمد هذا الكشف المثير على الاكتشاف الذي تم التوصل إليه في أبريل 2023، عندما تم اكتشاف الشعاب المرجانية العميقة في البداية داخل محمية غالاباغوس البحرية من قبل العلماء على متن سفينة R/V Atlantis التابعة لمعهد وودز هول لعلوم المحيطات.

كان الهدف الأساسي للبعثة هو استخدام تقنية المسح بالليزر لإنشاء خرائط عالية الدقة لهذه الشعاب المرجانية. ومن خلال استخدام الماسحات الضوئية الليزرية القادرة على إنتاج خرائط بدقة XNUMX ملم، تمكن الباحثون من تحديد مجموعة متنوعة من الكائنات الحية التي تعيش في قاع البحر. تقليديا، كانت تقنيات رسم الخرائط تحت الماء محدودة في قدرتها على التقاط صور للكائنات الحية بسبب دقتها الخشنة. ومع ذلك، فقد فتحت طريقة المسح بالليزر المتطورة هذه إمكانيات جديدة لدراسة النظم البيئية تحت الماء بتفاصيل غير مسبوقة.

بالإضافة إلى اكتشاف الشعاب المرجانية، عثر العلماء أيضًا على جبلين بحريين لم يتم اكتشافهما من قبل. وقد تم الآن تأكيد وجود هذه الجبال البحرية، التي يشتبه في وجودها بناءً على بيانات الأقمار الصناعية، ورسم خرائطها بدقة باستخدام أحدث التقنيات. لا تساهم هذه المعلومات القيمة في الفهم العلمي فحسب، بل تشكل أيضًا أساسًا لاتخاذ قرارات فعالة في حفظ هذه النظم البيئية الفريدة والحفاظ عليها.

وأقرت مديرية منتزه غالاباغوس الوطني بأهمية هذا البحث، مؤكدة على أهمية الديناميكيات الجيولوجية في تشكيل النظم البيئية في أعماق البحار. من خلال التحقيق المستمر في هذه المناطق النائية ورسم خرائط لها، نضمن أن تظل جزر غالاباغوس مثالًا ساطعًا لجمال الطبيعة وأهميتها البيئية.

أسئلة وأجوبة:

سؤال: ما الذي جعل اكتشاف الشعاب المرجانية في جزر غالاباغوس مهمًا جدًا؟

ج: إن اكتشاف هذه الشعاب المرجانية البكر يوسع معرفتنا بالشعاب المرجانية العميقة داخل المحمية البحرية لجزر غالاباغوس ويسلط الضوء على تنوعها الغني بأنواع المرجان الصخري.

س: كيف تم استكشاف هذه الشعاب المرجانية ورسم خرائط لها؟

ج: استخدم العلماء روبوت ROV SuBastian المتقدم وتقنية المسح بالليزر، والتي أنتجت خرائط بدقة XNUMX ملم قادرة على تحديد الكائنات الحية التي تعيش في قاع البحر.

س: ما هي النتائج الأخرى التي تم التوصل إليها خلال الرحلة الاستكشافية؟

ج: بالإضافة إلى الشعاب المرجانية، اكتشف الباحثون جبلين بحريين مجهولين، وأكدوا وجودهما وقاموا برسم خرائط دقيقة لهما بدقة عالية.

س: لماذا تعتبر هذه الاكتشافات مهمة بالنسبة لجزر غالاباغوس؟

ج: تساهم البيانات التي تم جمعها خلال هذه الرحلة الاستكشافية في فهم وحفظ محمية غالاباغوس البحرية الوطنية والممر البحري الشرقي الاستوائي للمحيط الهادئ، مما يسلط الضوء على دور موائل أعماق البحار في الحفاظ على صحة محيطاتنا.