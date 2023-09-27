اكتشف العلماء أقدم هيكل خشبي في العالم في زامبيا

ملخص:

عثر علماء في زامبيا على بقايا ما يعتقد أنه أقدم هيكل خشبي في العالم. يعود تاريخها إلى 476,000 ألف سنة، أي أقدم من أهرامات مصر بمئة مرة. تم الاكتشاف في شلالات كالامبو، وهو موقع يحتوي على أدلة على وجود البشر في العصر الحجري المبكر وحتى العصر الحديث. وتم العثور على البقايا الخشبية المحفوظة في منطقة ذات منسوب مياه مرتفع، مما ساعد على منع المواد العضوية من التحلل. ووجد الفريق، بقيادة البروفيسور لاري بارهام من جامعة ليفربول، أن الهيكل الخشبي يتكون من قطعتين متشابكتين من الخشب متصلتين بشق. كما استعادوا أيضًا أربع أدوات خشبية، بما في ذلك إسفين وعصا حفر وجذع مقطوع وغصن مسنن. تشير هذه النتائج إلى تنوع مبكر في تقنيات النجارة وتتحدى المفاهيم السابقة حول المعرفة التقنية لأشباه البشر الأوائل. وقد سبق هذا الاكتشاف ظهور الإنسان الحديث بآلاف السنين.

ووجد الفريق أيضًا دليلاً على أن الخشب قد تم تشكيله بحافة تشبه الساطور، مما يشير إلى القدرة على العمل بالخشب على نطاق واسع. وفرت الغابات الكثيفة ومنسوب المياه المرتفع في كالامبو الظروف المثالية لإنشاء بيئة مبنية، مثل المنصات المرتفعة أو الممرات. يتحدى هذا الاكتشاف التصور القائل بأن أشباه البشر الأوائل كانوا في المقام الأول يبحثون عن الطعام المتنقل مع تنوع تكنولوجي محدود.

مصادر:

– البريد الوطني: https://nationalpost.com/article/content/1384655/scientists-discover-world-s-oldest-wooden-structure-in-zambia