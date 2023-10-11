إعادة اكتشاف الصفائح التكتونية القديمة في بحر الصين الجنوبي

اكتشف العلماء مؤخرًا صفيحة تكتونية مفقودة منذ فترة طويلة كانت موجودة تحت بحر الصين الجنوبي. كانت هذه الصفيحة القديمة، التي أُطلق عليها اسم "صفيحة بونتوس"، تبلغ حجمها ربع حجم المحيط الهادئ، واختفت منذ حوالي 20 مليون سنة. الدليل الوحيد على وجودها يأتي من بعض شظايا الصخور الموجودة في جبال بورنيو وبقايا لوحها الكبير الذي تم اكتشافه في أعماق وشاح الأرض.

تمت تسمية صفيحة بونتوس على اسم محيط بونتوس، وهو المحيط الذي كان موجودًا خلال الوقت الذي كانت فيه اللوحة لا تزال موجودة. وهذا الاكتشاف مثير للدهشة بشكل خاص لأن وجوده لم يكن معروفا من قبل. كان باحثون من جامعة أوتريخت في هولندا يدرسون في البداية صفيحة المحيط الهادئ تحت المحيط الهادئ عندما عثروا على دليل على وجود صفيحة بونتوس. وأثناء تحليل عينات الصخور التي تم جمعها في بورنيو، اكتشفوا أن خط عرض هذه الصخور لا يتطابق مع خط عرض أي لوحات أخرى معروفة.

ولكشف هذا اللغز، استخدم الباحثون نماذج حاسوبية لدراسة جيولوجية المنطقة على مدار الـ 160 مليون سنة الماضية. وكشفت النتائج التي توصلوا إليها أن صخور بورنيو ملأت فجوة يعتقد أنها كانت مدعومة بصفيحة إيزاناجي. وبدلاً من ذلك، اكتشفوا وجود لوحة غير معروفة سابقًا، والتي أطلقوا عليها اسم لوحة بونتوس. ويعتقد الباحثون أن صفيحة بونتوس تشكلت قبل 160 مليون سنة على الأقل وتقلص حجمها تدريجيا حتى اختفت في نهاية المطاف عندما تم دفعها تحت الصفيحة الأسترالية إلى الجنوب والصفيحة الصينية إلى الشمال.

يلقي هذا الاكتشاف الأخير الضوء على التاريخ الجيولوجي لبحر الصين الجنوبي ويقدم نظرة ثاقبة لتكتونية الصفائح القديمة. ونُشرت النتائج في مجلة Gondwana Research، وهي تعتمد على الأبحاث السابقة التي ألمحت إلى وجود صفيحة بونتوس. وقد حددت دراسة عمرها عقد من الزمان أجرتها نفس المجموعة البحثية لوحًا كبيرًا مجهول المصدر داخل عباءة الأرض، والآن تم التأكيد على أن هذا اللوح هو البقايا المتبقية من صفيحة بونتوس.

بشكل عام، يسلط هذا الاكتشاف الضوء على الطبيعة الديناميكية لقشرة الأرض وأهمية كشف تاريخها الجيولوجي لفهم ماضي كوكبنا بشكل أفضل. يضيف تحديد صفيحة بونتوس إلى معرفتنا بالصفائح التكتونية القديمة وكيفية مساهمتها في اللغز المعقد للتطور الجيولوجي للأرض.

مصادر:

– “اكتشاف صفيحة تكتونية مفقودة منذ فترة طويلة في قاع البحر” – لايف ساينس

- "إعادة بناء جندوانا، سبب محتمل للهبوط في منتصف إلى أواخر حقب الحياة الحديثة على أطراف بحر الصين الجنوبي" - أبحاث جوندوانا