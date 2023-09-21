اكتشاف أقدم هيكل بناه الإنسان في العالم يلقي ضوءًا جديدًا على التكنولوجيا البشرية المبكرة

حقق علماء آثار بريطانيون وأفارقة اكتشافًا رائدًا في جنوب إفريقيا، وهو دليل على أقدم هيكل بناه الإنسان في العالم. تم العثور على هذا الهيكل المثير للإعجاب، الذي شيده نوع منقرض من البشر منذ أكثر من نصف مليون سنة، في شمال زامبيا في أرض مشبعة بالمياه. يُعتقد أن الهيكل المصنوع من الخشب المشغول كان بمثابة مسار مرتفع أو منصة عبر المستنقعات أو داخل منطقة الأراضي الرطبة.

يبلغ عمر هذا الهيكل المكتشف حديثًا ضعف عمر أي هيكل آخر معروف من صنع الإنسان. ومن المتوقع أن يحدث اكتشافه ثورة في الفهم الأثري للتكنولوجيا البشرية المبكرة والقدرات المعرفية. ويشير ذلك إلى أن البشر الأوائل كانوا يتمتعون بمهارات متطورة في الهندسة والنجارة في وقت أبكر بكثير مما كان يُعتقد سابقًا.

يعد المسار أو المنصة التي بناها الإنسان مجرد جزء صغير من مستوطنة بشرية أكبر تعود إلى عصور ما قبل التاريخ على طول الضفة الجنوبية لنهر كالامبو. يقع هذا الموقع على مقربة من العجائب الطبيعية الرائعة لشلال يبلغ ارتفاعه 235 مترًا وواديًا بعمق 300 متر. من المحتمل أن التضاريس المحلية الفريدة، والتي تشمل المستنقعات والبحيرات والغابات النهرية، قد جذبت الصيادين وجامعي الثمار الأوائل إلى المنطقة.

اكتشف علماء الآثار أيضًا أدوات حجرية تستخدم في القطع والتقطيع والكشط، بالإضافة إلى موقد محتمل للطهي. كان البشر في عصور ما قبل التاريخ الذين عاشوا في هذه المنطقة أعضاءً في نوع Homo heidelbergensis المنقرض، والذي ازدهر منذ ما بين 600,000 إلى 300,000 سنة. كان إنسان هايدلبرغ قد استعمر أفريقيا وغرب آسيا وأوروبا في ذلك الوقت ولكنه انقرض في نهاية المطاف، ربما بسبب المنافسة من الأنواع البشرية الأكثر تقدمًا مثل الإنسان العاقل والنياندرتال.

قاد المشروع البحثي "الجذور العميقة للإنسانية"، وهو تعاون بين المملكة المتحدة وبلجيكا وزامبيا، التحقيقات الأثرية على مدى السنوات الأربع الماضية. تم استخدام تقنيات التأريخ التلألؤي لتحديد عمر الهيكل والنتائج الأخرى. ووفقا للبروفيسور لاري بارهام، مدير المشروع، فإن هذا الاكتشاف سيتحدى التصورات الحالية عن الأنواع البشرية المنقرضة ويقدم رؤى جديدة حول التطور البشري.

مصادر:

– الطبيعة، المجلد/العدد: المجلد. 582، العدد 7812، الصفحات 468-471 (2020)

– مشروع بحث الجذور العميقة للإنسانية وجامعة ليفربول

التعاريف:

– مسار مرتفع: مسار مرتفع، يتم بناؤه غالبًا كوسيلة لعبور التضاريس الصعبة مثل المستنقعات أو الأراضي الرطبة.

– عصور ما قبل التاريخ: تشير إلى فترة ما قبل التاريخ المسجل، وعادة ما تكون الفترة التي سبقت تطور اللغة المكتوبة واختراع أنظمة الكتابة.

– التأريخ التلألؤي: طريقة تستخدم لتحديد عمر المعادن أو المصنوعات اليدوية عن طريق قياس الإشعاع المتراكم مع مرور الوقت.