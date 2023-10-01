اكتشاف أقدم هيكل بناه الإنسان في العالم في جنوب أفريقيا

اكتشف علماء آثار من المملكة المتحدة وبلجيكا وزامبيا أقدم هيكل بناه الإنسان في العالم في جنوب إفريقيا. كان هذا الهيكل، الذي يبلغ عمره ما لا يقل عن نصف مليون سنة، مصنوعًا من الخشب المشغول ومن المحتمل أنه تم استخدامه كمسار مرتفع أو منصة مرتفعة في منطقة الأراضي الرطبة. تم هذا الاكتشاف في أرض مشبعة بالمياه في شمال زامبيا، ويبلغ عمره ضعف عمر أي هيكل من صنع الإنسان معروف سابقًا. ومن المتوقع أن تغير هذه النتيجة فهم علماء الآثار للتكنولوجيا البشرية المبكرة والقدرات المعرفية.

يعد الهيكل الخشبي مجرد جزء صغير من الوجود البشري الأكبر في عصور ما قبل التاريخ على طول الضفة الجنوبية لنهر كالامبو. من المحتمل أن المنطقة، المعروفة بعجائبها الطبيعية - شلال يبلغ ارتفاعه 235 مترًا ووادي عميق يبلغ عمقه 300 متر - قد جذبت الصيادين وجامعي الثمار الأوائل إلى المنطقة. قدمت الشلالات والتضاريس المحلية المتنوعة الموارد والفرص للصيد والتجمع. كانت المنطقة المجاورة مباشرة للشلالات تحتوي على مستنقعات وبحيرات صغيرة وممرات مائية وغابات نهرية وسهل فيضاني خصب. يتدفق النهر إلى بحيرة تنجانيقا الغنية بالأسماك والتي من شأنها أن تجتذب الحيوانات.

وقد عثر علماء الآثار على جزأين من الهيكل الخشبي، قسم بطول 1.4 متر من جذع شجرة وجذع شجرة. تم تعديلها من قبل النجارين في عصور ما قبل التاريخ. واكتشفوا أيضًا أدوات قطع وتقطيع وكشط مصنوعة من الحجر، بالإضافة إلى موقد محتمل للطهي. كان البشر في عصور ما قبل التاريخ الذين عاشوا هناك أعضاءً في النوع المنقرض الآن Homo heidelbergensis، الذي ازدهر منذ ما بين 600,000 إلى 300,000 سنة.

وضم المشروع البحثي، المسمى "الجذور العميقة للإنسانية"، خبراء من جامعات ليفربول وأبيريستويث ورويال هولواي ولييج، بالإضافة إلى مجلس المتاحف الوطنية في زامبيا ولجنة الحفاظ على التراث الوطني. تم استخدام تقنيات التأريخ التلألؤي لتحديد عمر الاكتشافات. وقال البروفيسور لاري بارهام، مدير المشروع، إن هذا الاكتشاف يغير فهمنا لأنواع منقرضة منذ فترة طويلة من البشر.

مصادر:

– الطبيعة (تقرير أكاديمي): [رابط]

– مشروع بحث الجذور العميقة للإنسانية وجامعة ليفربول: [رابط]