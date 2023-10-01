حياة المدينة

الكشف عن التقنيات الجديدة وقوة الذكاء الاصطناعي

علوم

اكتشاف أقدم هيكل بناه الإنسان في العالم في جنوب أفريقيا

Byمامفو بريشيا

أكتوبر 1، 2023
اكتشاف أقدم هيكل بناه الإنسان في العالم في جنوب أفريقيا

اكتشف علماء آثار من المملكة المتحدة وبلجيكا وزامبيا أقدم هيكل بناه الإنسان في العالم في جنوب إفريقيا. كان هذا الهيكل، الذي يبلغ عمره ما لا يقل عن نصف مليون سنة، مصنوعًا من الخشب المشغول ومن المحتمل أنه تم استخدامه كمسار مرتفع أو منصة مرتفعة في منطقة الأراضي الرطبة. تم هذا الاكتشاف في أرض مشبعة بالمياه في شمال زامبيا، ويبلغ عمره ضعف عمر أي هيكل من صنع الإنسان معروف سابقًا. ومن المتوقع أن تغير هذه النتيجة فهم علماء الآثار للتكنولوجيا البشرية المبكرة والقدرات المعرفية.

يعد الهيكل الخشبي مجرد جزء صغير من الوجود البشري الأكبر في عصور ما قبل التاريخ على طول الضفة الجنوبية لنهر كالامبو. من المحتمل أن المنطقة، المعروفة بعجائبها الطبيعية - شلال يبلغ ارتفاعه 235 مترًا ووادي عميق يبلغ عمقه 300 متر - قد جذبت الصيادين وجامعي الثمار الأوائل إلى المنطقة. قدمت الشلالات والتضاريس المحلية المتنوعة الموارد والفرص للصيد والتجمع. كانت المنطقة المجاورة مباشرة للشلالات تحتوي على مستنقعات وبحيرات صغيرة وممرات مائية وغابات نهرية وسهل فيضاني خصب. يتدفق النهر إلى بحيرة تنجانيقا الغنية بالأسماك والتي من شأنها أن تجتذب الحيوانات.

وقد عثر علماء الآثار على جزأين من الهيكل الخشبي، قسم بطول 1.4 متر من جذع شجرة وجذع شجرة. تم تعديلها من قبل النجارين في عصور ما قبل التاريخ. واكتشفوا أيضًا أدوات قطع وتقطيع وكشط مصنوعة من الحجر، بالإضافة إلى موقد محتمل للطهي. كان البشر في عصور ما قبل التاريخ الذين عاشوا هناك أعضاءً في النوع المنقرض الآن Homo heidelbergensis، الذي ازدهر منذ ما بين 600,000 إلى 300,000 سنة.

وضم المشروع البحثي، المسمى "الجذور العميقة للإنسانية"، خبراء من جامعات ليفربول وأبيريستويث ورويال هولواي ولييج، بالإضافة إلى مجلس المتاحف الوطنية في زامبيا ولجنة الحفاظ على التراث الوطني. تم استخدام تقنيات التأريخ التلألؤي لتحديد عمر الاكتشافات. وقال البروفيسور لاري بارهام، مدير المشروع، إن هذا الاكتشاف يغير فهمنا لأنواع منقرضة منذ فترة طويلة من البشر.

مصادر:

– الطبيعة (تقرير أكاديمي): [رابط]
– مشروع بحث الجذور العميقة للإنسانية وجامعة ليفربول: [رابط]

By مامفو بريشيا

منشور له صلة

علوم

وجدت الدراسة أن خيطًا واحدًا من MicroRNA يتحكم في ذاكرة الخلايا التائية في التعرف على الخلايا السرطانية

أكتوبر 1، 2023 روبرت أندرو
علوم

الصين تستكشف فكرة الكهوف القمرية لحماية رواد الفضاء

أكتوبر 1، 2023 روبرت أندرو
علوم

مهمة ANSER الإسبانية: إحداث ثورة في مراقبة الأرض باستخدام CubeSats

أكتوبر 1، 2023 مامفو بريشيا

فاتك

علوم

وجدت الدراسة أن خيطًا واحدًا من MicroRNA يتحكم في ذاكرة الخلايا التائية في التعرف على الخلايا السرطانية

أكتوبر 1، 2023 روبرت أندرو 0 تعليقات
علوم

الصين تستكشف فكرة الكهوف القمرية لحماية رواد الفضاء

أكتوبر 1، 2023 روبرت أندرو 0 تعليقات
علوم

مهمة ANSER الإسبانية: إحداث ثورة في مراقبة الأرض باستخدام CubeSats

أكتوبر 1، 2023 مامفو بريشيا 0 تعليقات
علوم

توفر أحفورة العنكبوت القديمة نظرة ثاقبة لماضي أستراليا

أكتوبر 1، 2023 مامفو بريشيا 0 تعليقات