اكتشاف جديد يكشف عن أقدم هيكل بناه الإنسان في العالم

توصل علماء آثار بريطانيون وأفارقة إلى اكتشاف رائد قد يغير فهمنا للتكنولوجيا البشرية المبكرة والقدرات المعرفية. لقد عثروا على دليل على أقدم هيكل بناه الإنسان في العالم في جنوب إفريقيا، والذي بناه نوع منقرض من البشر منذ حوالي نصف مليون سنة. من المحتمل أن يكون الهيكل المصنوع من الخشب المشغول بمثابة مسار مرتفع أو منصة مرتفعة. تم اكتشافه في أرض مشبعة بالمياه في شمال زامبيا، ويبلغ عمره على الأقل ضعف عمر أي هيكل آخر معروف من صنع الإنسان.

كان هذا الاكتشاف جزءًا من وجود بشري أكبر في عصور ما قبل التاريخ على الضفة الجنوبية لنهر كالامبو. تقع هذه المنطقة على بعد بضع مئات من الأمتار فقط من شلالات كالامبو الرائعة التي يبلغ ارتفاعها 235 متراً والوادي العميق الذي يبلغ عمقه 300 متر، وقد اجتذبت البشر الأوائل الذين كانوا يعتمدون على الصيد وجمع الثمار، بما في ذلك "مهندسو" البناء والنجارون الأوائل في العالم.

إن التضاريس المتنوعة للمنطقة، والتي تضم المستنقعات والبحيرات والممرات المائية والغابات النهرية والتلال المغطاة بأنواع مختلفة من الأشجار والغابات المطيرة الناتجة عن رذاذ الشلال، وفرت وفرة من الموارد واجتذبت العديد من الحيوانات. واكتشف علماء الآثار أيضًا أدوات قطع وتقطيع وكشط مصنوعة من الحجر، بالإضافة إلى موقد محتمل للطهي.

كان البشر في عصور ما قبل التاريخ الذين بنوا الهيكل جزءًا من نوع منقرض يُعرف باسم Homo heidelbergensis، والذي كان موجودًا منذ ما بين 600,000 إلى 300,000 سنة مضت. منذ حوالي 300,000 ألف عام، انقرض هذا النوع، ربما بسبب المنافسة من الأنواع البشرية الأكثر تقدمًا مثل إنسان نياندرتال والإنسان العاقل.

تم هذا الاكتشاف من قبل علماء آثار وعلماء من جامعات ليفربول وأبيريستويث ورويال هولواي ولييج، بالإضافة إلى مجلس المتاحف الوطنية في زامبيا ولجنة الحفاظ على التراث الوطني. تم تأريخ الاكتشافات، باستخدام تقنيات التأريخ بالتألق، من قبل خبراء في جامعة أبيريستويث.

يسلط هذا الاكتشاف الجديد الضوء على القدرات التكنولوجية والمعرفية المبكرة للبشر ويسلط الضوء على أهمية منطقة شلالات كالامبو في فهم التطور البشري.

مصادر:

– الطبيعة (تقرير أكاديمي)

– مشروع بحث الجذور العميقة للإنسانية وجامعة ليفربول

– جامعة أبريستويث