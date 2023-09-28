اكتشف علماء الآثار البريطانيون والأفارقة أقدم هيكل بناه الإنسان في العالم

اكتشف علماء آثار من المملكة المتحدة وإفريقيا دليلاً على أقدم هيكل بناه الإنسان في العالم، والذي شيده نوع منقرض من البشر منذ حوالي نصف مليون سنة. تم العثور على الهيكل، المصنوع من الخشب المشغول، في جنوب إفريقيا ويُعتقد أنه تم استخدامه كمسار مرتفع أو منصة عبر مناطق المستنقعات أو الأراضي الرطبة. ومن المتوقع أن يؤدي هذا الاكتشاف، الذي يبلغ عمره ضعف عمر أي هيكل آخر معروف من صنع الإنسان، إلى تغيير فهم علماء الآثار للتكنولوجيا البشرية المبكرة والقدرات المعرفية.

تم اكتشاف الهيكل في أرض مشبعة بالمياه في شمال زامبيا وكان مجرد جزء صغير من الوجود البشري في عصور ما قبل التاريخ على الضفة الجنوبية لنهر كالامبو. تم العثور عليه بالقرب من شلالات كالامبو المشهورة عالميًا والوادي العميق. يُعتقد أن الشلالات والتضاريس المحلية الفريدة جذبت الصيادين وجامعي الثمار إلى المنطقة، بما في ذلك أول مهندسي البناء والنجارين في العالم.

تضمنت المنطقة المحيطة بالشلالات سهولًا فيضانية خصبة، ومستنقعات، وبحيرات، وممرات مائية، وغابات نهرية، ومنحدرات التلال المغطاة بالغابات، والغابات المطيرة الناتجة عن الشلالات. كانت هذه البيئات المتنوعة قد اجتذبت أنواعًا مختلفة من الحيوانات، جنبًا إلى جنب مع النباتات والفواكه والمكسرات المختلفة، والتي بدورها اجتذبت البشر الأوائل.

اكتشف علماء الآثار مقطعًا بطول 1.4 متر من جذع شجرة وجذع شجرة، وكلاهما تم تعديلهما بواسطة نجارين في عصور ما قبل التاريخ. كان الجذع على شكل مستدق من كلا الطرفين وله شق منحوت على شكل حرف U على جانبه. ثم تم وضعه أفقيًا فوق جذع الشجرة، مما أدى بشكل فعال إلى إنشاء "قفل" يبقي المسار أو المنصة مرتفعة فوق المستنقع. كما تم العثور على إسفين خشبي كبير في مكان قريب، من المحتمل أنه يستخدم لتقسيم الأخشاب.

تم اكتشاف أدوات حجرية مختلفة للقطع والتقطيع والكشط، بالإضافة إلى موقد محتمل للطهي. البشر القدماء الذين عاشوا في هذه المنطقة كانوا هومو هايدلبرغ، وهو نوع منقرض كان يسكن أفريقيا وغرب آسيا وأوروبا منذ ما بين 600,000 ألف و300,000 ألف سنة.

تم إجراء التحقيقات الأثرية من قبل باحثين من المملكة المتحدة وبلجيكا وزامبيا على مدى السنوات الأربع الماضية. واستخدم خبراء من جامعة أبيريستويث تقنيات التأريخ بالتألق لتحديد عمر الاكتشافات، والتي تضمنت فحص آخر مرة تعرضت فيها المعادن في الرمال المحيطة لأشعة الشمس.

سيساهم هذا الاكتشاف الرائد بشكل كبير في فهمنا للحضارة الإنسانية المبكرة ويقدم رؤى جديدة حول القدرات المعرفية والتقدم التكنولوجي لأسلافنا.

مصادر:

– مشروع بحث الجذور العميقة للإنسانية وجامعة ليفربول

– مجلة الطبيعة

– جامعة ليفربول