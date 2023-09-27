اكتشاف أقدم هيكل بناه الإنسان في العالم في جنوب أفريقيا

اكتشف علماء آثار بريطانيون وأفارقة أدلة على أقدم هيكل بناه الإنسان في العالم في جنوب أفريقيا. هذا الاكتشاف الرائع، الذي توصل إليه أفراد من نوع منقرض من البشر منذ نصف مليون سنة، يبلغ عمره ضعف عمر أي هيكل آخر معروف من صنع الإنسان. يُعتقد أن الهيكل المصنوع من الخشب المشغول كان بمثابة مسار مرتفع أو منصة مرتفعة في منطقة الأراضي الرطبة.

ومن المرجح أن يحدث هذا الاكتشاف ثورة في فهم علماء الآثار للتكنولوجيا البشرية المبكرة والقدرات المعرفية. اكتشف فريق الباحثين هذا الهيكل في شمال زامبيا، في أرض مشبعة بالمياه. يقع هذا الجزء الصغير من الوجود البشري في عصور ما قبل التاريخ بالقرب من نهر كالامبو، على مقربة من شلالات كالامبو والوادي العميق.

من المحتمل أن السمات الطبيعية المذهلة للمنطقة، بما في ذلك الشلالات والتضاريس المتنوعة، قد اجتذبت الصيادين وجامعي الثمار الأوائل. ويعتقد الباحثون أن هؤلاء الأفراد ربما كانوا أول "مهندسي" البناء والنجارين في العالم. تشكل شلالات كالامبو، الواقعة أعلى المنبع، غابة مطيرة محلية بسبب رذاذ الشلال. بالإضافة إلى ذلك، يتدفق النهر إلى بحيرة تنجانيقا، وهي منطقة صيد غنية كانت ستجذب مجموعة متنوعة من الحيوانات.

كانت البيئات المختلفة في المنطقة قد وفرت أنواعًا مختلفة من النباتات والفواكه والمكسرات والحيوانات، وبالتالي اجتذبت مجموعات بشرية مبكرة. وقد عثر علماء الآثار على جزأين من الهيكل الخشبي - قسم بطول 1.4 متر من جذع شجرة وجذع شجرة معدل، وكلاهما تم تشكيلهما على يد نجارين من عصور ما قبل التاريخ. تم نحت الجذع وتشكيله قبل وضعه أفقيًا فوق الجذع، مما يشكل مسارًا أو منصة آمنة ومرتفعة.

كما اكتشف الباحثون أدوات حجرية للقطع والتقطيع والكشط، مما يشير إلى وجود نشاط بشري مبكر في المنطقة. وقد حددوا سكان الموقع على أنهم إنسان هايدلبرغ، وهو نوع منقرض ازدهر منذ ما بين 600,000 ألف و300,000 ألف عام.

يتحدى هذا الاكتشاف الرائد الافتراضات السابقة حول التطور التكنولوجي البشري المبكر. استغرقت التحقيقات الأثرية، التي أجراها باحثون من المملكة المتحدة وبلجيكا وزامبيا، أربع سنوات. ونشرت النتائج في المجلة العلمية طبيعة. ويعتقد مدير المشروع البروفيسور لاري بارهام أن هذا الاكتشاف سيغير فهمنا لأنواع منقرضة منذ فترة طويلة من البشر.

مصادر:

– الطبيعة (مجلة علمية)

– مشروع بحث الجذور العميقة للإنسانية وجامعة ليفربول

- البروفيسور لاري بارهام، قسم الآثار والكلاسيكيات وعلم المصريات بجامعة ليفربول

- البروفيسور جيف دولر، جامعة أبيريستويث