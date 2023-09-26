اكتشاف أقدم هيكل بناه الإنسان في العالم في أفريقيا

اكتشف علماء آثار من المملكة المتحدة وإفريقيا دليلاً على أقدم هيكل بناه الإنسان في العالم، والذي يعود تاريخه إلى نصف مليون سنة مضت. وتم العثور على الهيكل المصنوع من الخشب المشغول في أرض مشبعة بالمياه في شمال زامبيا. يُعتقد أنه كان مسارًا مرتفعًا أو منصة مرتفعة في منطقة الأراضي الرطبة، وربما تم استخدامه للصيد أو الجزارة.

يعد هذا الاكتشاف مهمًا لأنه يتحدى الفهم المسبق للتكنولوجيا البشرية المبكرة والقدرات المعرفية. يبلغ عمر الهيكل ضعف عمر أي هيكل آخر معروف من صنع الإنسان، ويلقي الضوء على قدرات الأنواع المنقرضة المعروفة باسم Homo heidelbergensis.

تم العثور على الهيكل الخشبي على الضفة الجنوبية لنهر كالامبو في منطقة كانت ستجذب الصيادين وجامعي الثمار الأوائل بسبب تضاريسها المتنوعة. تقع شلالات كالامبو مباشرة في أعلى المبنى، وهو شلال يبلغ ارتفاعه 235 مترًا، ووادي يبلغ طوله ثلاثة أميال مع غابة مطيرة محلية خاصة به. وفي اتجاه مجرى النهر من الشلالات، يتدفق النهر إلى بحيرة تنجانيقا، والتي كانت ستجذب مجموعة متنوعة من الحيوانات.

واكتشف علماء الآثار أيضًا أدوات حجرية، وموقدًا محتملًا للطهي، وإسفينًا خشبيًا يستخدم لتقسيم الأخشاب. توفر هذه النتائج مزيدًا من التبصر في الحياة والأنشطة اليومية لإنسان هايدلبرج.

على مدى السنوات الأربع الماضية، تم إجراء التحقيقات الأثرية من قبل باحثين من جامعات ليفربول وأبيريستويث ورويال هولواي ولييج، بالإضافة إلى مجلس المتاحف الوطنية في زامبيا ولجنة الحفاظ على التراث الوطني.

ووفقا لمدير المشروع البروفيسور لاري بارهام، فإن هذا الاكتشاف سيغير طريقة تفكيرنا بشأن الأنواع المنقرضة منذ فترة طويلة من البشر. تم تحديد عمر الهيكل باستخدام تقنيات التأريخ بالتلألؤ من قبل خبراء في جامعة أبيريستويث.

مصادر:

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